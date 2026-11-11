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Azi e ziua sfântului mai puțin cunoscut din calendarul ortodox. Cine este ocrotitorul celor păgubiți și cel care îi pedepsește pe hoți

Azi e ziua sfântului mai puțin cunoscut din calendarul ortodox. Cine este ocrotitorul celor păgubiți și cel care îi pedepsește pe hoți
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Azi e ziua sfântului mai puțin cunoscut din calendarul ortodox. Iată cine este ocrotitorul celor păgubiți și cel care îi pedepsește pe hoți.

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Potrivit calendarului ortodox al zilei de 11 noiembrie, azi, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul care îi ocrotește pe cei păgubiți și îi pedepsește pe hoți. Este vorba despre Sfântul Mina. Tot azi, 11 noiembrie, Parohia „Sfântul Mina” – Vergu, Paraclis Patriarhal, își sărbătorește hramul, printr-un program liturgic dedicat ocrotitorului spiritual.

08:00 – Slujba Utreniei;

09:30 – Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal;

12:00 – Parastas pentru ctitori;

16:30 – Slujba Vecerniei și Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina.

Cine este Sfântul Mare Mucenic Mina

Sfântul Mare Mucenic Mina s-a născut în anul 285, în Egipt, într-o familie creștină. Acesta a primit o educație aleasă, iar după moartea părinților a continuat faptele lor de milostenie. În tinerețe, acesta a devenit soldat în armata romană și a fost apreciat pentru curajul și bunătatea sa.

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, Sfântul Mina a renunțat la cariera militară și s-a retras în pustiu, petrecând cinci ani în post și rugăciune. Apoi, el s-a întors în cetatea Cotuan din Frigia, unde a mărturisit public credința în Hristos. Întrucât că a refuzat să se închine zeilor păgâni, el a fost supus la numeroase chinuri și a primit moarte martirică prin decapitare, în anul 309.

Trupul sfântului Mina a fost dus în Egipt și îngropat cu cinste de credincioși. În fiecare an, Sfântul Mare Mucenic Mina este cinstit de Biserica Ortodoxă în data de 11 noiembrie și este cunoscut ca ocrotitor al celor păgubiți, dar și cel care îi pedepsește pe hoți.

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina

Potrivit basilica.ro, aceasta este rugăciunea către Sfântul Mina.

„O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție; vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu.

De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat.

Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de argint ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat.

La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea, atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină.

Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea, încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat.

Pentru aceea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit, pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întrutotlăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

sursa foto: Formula As

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