Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan după interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu te obligă nimeni să-ți placă toți jurnaliștii”/ „Nu ești șef pe plantație”

Conferința de presă organizată de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni a generat un val de reacții negative în mediul online din partea mai multor politicieni, după episodul care a avut loc aseară, când șeful statului a dat afară un jurnalist de la conferința de presă și i-a transmis acestuia că va avea interzis accesul la Cotroceni pe tot parcursul mandatului său de președinte. Elena Lasconi l-a atacat pe Nicușor Dan după episodul Vanghele și a ținut să îi transmită șefului statului că nu este ”șef pe plantație”.

Lasconi, atac la Nicușor Dan după ce președintele a interzis accesul unui jurnalist la Palatul Cotroceni

Lasconi i-a transmis președintelui Dan că votul oamenilor vine atât cu încredera lor, cât și cu responsabilitate și că președintele, prin funcția pe care o deține, are obligația să asculte și să lucreze pentru binele cetățenilor și a țării, iar presa, în opinia lui Lasconi, are greșelile și excese ei.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

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”Bine ați venit în România „onestă”!

Orgoliile și umflatul în pene nu își au locul în politică și administrație.

De mai bine de șase ani, de când am ales acest drum pentru a schimba în bine orașul pe care îl iubesc, s-au scris multe despre mine. Printre ele și minciuni, atacuri și jigniri. Niciodată nu am ripostat, pe motiv că „cine are ochi să vadă, vede”.

Fac această introducere pentru că am înțeles în ce m-am băgat, iar libertatea de exprimare, democrația sunt mult mai importante importante decât orgoliul personal.

Toate funcțiile sunt vremelnice. Fie că ești ales primar sau președinte, NU ești șef pe plantație. Dacă nu ai înțeles că votul oamenilor vine cu încrederea lor și cu responsabilitatea ta, mai bine pleacă acasă.

Cetățenii, jurnaliștii NU trebuie să-ți pupe inelul, ci tu, alesul lor ești obligat de funcția pe care ți-au oferit-o, să asculți și să lucrezi pentru binele lor și al acestei țări.

Nu te obligă nimeni să-ți placă toți jurnaliștii și nici să fii de acord cu tot ce scriu sau te întreabă. Presa are, la rândul ei, greșelile și excesele ei”, a scris Elena Lasconi.

De altfel, Lasconi a precizat că instituțiile publice nu sunt proprietatea nimănui, iar libertatea presei nu ar trebui să fie condiționată de cât de confortabile sunt întrebările.

”Însă e dureros să ajungem să confundăm respectul pentru libertatea de exprimare și democrație cu simpatia față de cei care dețin, vremelnic, puterea.

Nu trebuie să simpatizez un jurnalist ca să-i apăr dreptul de a pune întrebări. Așa cum nu trebuie să antipatizez un politician ca să-mi doresc să răspundă la ele.

Instituțiile publice nu sunt proprietatea nimănui, iar libertatea presei nu ar trebui să depindă de cât de confortabile sunt întrebările.

Democrația se apără și atunci când nu ne convine. Mai ales atunci”, a scris Elena Lasconi, pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan a dat afară de la conferința de presă un jurnalist controversat și i-a interzis accesul pe tot mandatul său de președinte

După două ore și jumătate în care șeful statului a răspuns la întrebările care i-au fost adresate, a venit și rândul lui Ovidiu Vanghele, jurnalistul care a adresat ultima întrebare din cadrul evenimentului.

Președintele a ignorat complet întrebarea care i-a fost adresată și a precizat că, „pentru injuriile pe care i le-a adus”, a dispus ca jurnalistul în cauză să nu mai participe la conferințele de presă care vor avea loc la Cotroceni în mandatul său, însă că „ordinul” a fost ignorat de „colegii săi miloși”.