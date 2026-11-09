Petrișor Peiu, despre scenariul în care Georgescu și-ar face propriul partid. „AUR ar pierde o parte din electorat, dar nu atât de mult pe cât se crede”

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a explicat că partidul ar putea pierde o parte din alegători dacă Călin Georgescu ar decide să își înființeze propriul partid. Acesta a explicat mecanismele de transfer ale popularității și comportamentul alegătorilor suveraniști. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.
În eventualitatea în care Călin Georgescu ar înființa o formațiune politică proprie, separată de AUR, partidul ar putea pierde o parte din electorat. Petrișor Peiu a precizat însă că impactul nu ar fi atât de mare pe cât se vehiculează, chiar dacă Georgescu se bucură de o popularitate considerabilă.
„Deci, în mod cert, dacă domnul Georgescu și-ar face un alt partid care ar candida separat de AUR, eu cred că, într-adevăr, bazinul electoral al AUR ar fi afectat, dar nu cred că ar fi afectat într-o măsură atât de mare cum cred oamenii, pentru că domnul Georgescu are, într-adevăr, o foarte mare popularitate”, a spus președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu.
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a afirmat că, în opinia sa, Călin Georgescu este în prezent politicianul cu cea mai mare popularitate. Acesta a explicat că totuși, transferul popularității unui lider politic către un partid este dificil și a amintit că Georgescu a obținut aproximativ 22% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024.
„Acum, Domnia sa este, fără îndoială, omul politic cu cea mai mare popularitate. Astăzi, transferarea popularității unui om asupra unui partid este un proces dificil. În primul rând, s-a văzut și la alegerile din 2024, domnul Georgescu a luat vreo 22% în primul tur”, a declarat președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu.
Petrișor Peiu a relatat că AUR are un electorat stabil, care nu depinde exclusiv de popularitatea lui Călin Georgescu. Acesta a invocat rezultatele alegerilor din 2024, când George Simion a obținut aproape 14% din voturi la prezidențiale, iar AUR a înregistrat aproximativ 19% la alegerile parlamentare. Senatorul AUR e convins de ideea că rezultate arată clar că partidul are un nucleu propriu de susținători.
„Pe de altă parte, uitați-vă la AUR, totuși, care are o oarecare reziliență, așa că tot e un cuvânt la modă, tot la alegerile respective din 2024, unde e clar că domnul Georgescu s-a bucurat de o foarte mare popularitate, domnul Simion a luat, cred că aproape 14% din voturi. La alegerile parlamentare, AUR a luat aproape 19% din voturi. Deci există totuși o reziliență a nucleului votanților AUR”, a adăugat Petrișor Peiu, la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.
Primul tur al alegerilor prezidențiale din România a avut loc pe 24 noiembrie 2024. Călin Georgescu, candidat independent, s-a clasat pe primul loc, cu 22,94% din voturile valabil exprimate, urmat de Elena Lasconi, cu 19,18%, și Marcel Ciolacu, cu 19,15%. George Simion, candidatul AUR, a obținut 13,86% din voturi.
Rezultatele au fost urmate de o decizie fără precedent în istoria electorală recentă a României. La 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis anularea întregului proces electoral pentru alegerea președintelui României.
Decizia a venit după ce, la 4 decembrie 2024, au fost declasificate documentele prezentate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 noiembrie. Acestea proveneau de la SRI, SIE, Ministerul Afacerilor Interne și STS și conțineau informații despre desfășurarea campaniei electorale, promovarea online a candidaților și finanțarea acesteia.
La 6 decembrie 2024, judecătorii Curții Constituționale au decis, în unanimitate, anularea întregului proces electoral pentru alegerea președintelui României. În motivare, CCR a arătat că procesul electoral fusese afectat de nereguli și încălcări ale legislației, care au influențat caracterul liber și corect al votului, egalitatea de șanse între candidați și transparența campaniei electorale.
Prin hotărârea sa, CCR a stabilit că întregul proces electoral trebuie reluat, de la stabilirea unui nou calendar până la depunerea candidaturilor și organizarea campaniei electorale. Astfel, turul al doilea, programat inițial pentru 8 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Elena Lasconi, a fost anulat.
În prezent, Tribunalul București a stabilit, luni, 9 noiembrie, plasarea în arest la domiciliu a fostului candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, Călin Georgescu, după ce a admis o cerere a acestuia de înlocuire a măsurii arestării preventive cu una mai blândă.Decizia de luni nu este definitivă iar ea devine executorie numai după judecarea contestației procurorilor DIICOT.