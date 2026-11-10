„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 10 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă analizează jocurilor politice. Guvernul Niculescu, sub presiune!

Importurile de energie ating niveluri record, iar România cumpără electricitate la prețuri uriașe. Cine răspunde pentru situația din sistemul energetic?

De ce a venit Ursula la București și de ce evită întrebările presei? Întâlnire la secret cu Nicușor?

Ce înseamnă noul PNL și pentru cine face jocurile Ilie Bolojan?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.