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Viorica Dăncilă avertizează că legătura României cu SUA e sabotată din interior: „Nominalizările au fost mai mult din rândul celor care s-au poziționat împotriva partenerilor strategici”

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Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul premier Viorica Dăncilă a avertizat că relația României cu partenerul strategic, SUA, ar putea fi sabotată de cineva din interior. Fostul premier a criticat declarația lui Nicușor Dan, potrivit căreia nu putea nominaliza un partid ai cărui membri s-au poziționat împotriva Franței sau a Comisiei Europene. În acest context, Viorica Dăncilă a susținut că numirile făcute la nivelul conducerii statului au favorizat persoane care s-au poziționat împotriva partenerului strategic al României, SUA, și a criticat atitudinea ministrului de Externe, Oana Țoiu, față de administrația americană. Urmărește emisiunea live aici.

Viorica Dăncilă susține că relația cu SUA ar putea să fie sabotată din interior

Întrebată de moderatorul emisiunii dacă a existat un „to do list” prin care cineva ar fi urmărit să slăbească, din interior, relația României cu partenerul strategic, SUA, Viorica Dăncilă nu a exclus această variantă și a afirmat că o consideră posibilă. Fostul premier a subliniat că, indiferent cine ocupă funcția de președinte al Statelor Unite, România ar trebui să mențină o relație foarte bună cu partenerul său strategic.

„Prin tot ceea ce s-a făcut. Eu cred că da, pentru că am văzut că nominalizările au fost mai mult din rândul celor care s-au poziționat împotriva partenerului strategic. Și aici vreau să fac o precizare. Indiferent cine este președintele Statelor Unite, noi trebuie să avem o legătură foarte bună cu partenerul nostru strategic”, a relatat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă critică atitudinea fostului ministru de Externe Oana Țoiu față de autoritățile americane

Viorica Dăncilă a criticat faptul că autoritățile române apelează la contracte de lobby pentru a îmbunătăți relația cu Statele Unite, în condițiile în care, nu au reușit să stabilească până acum un contact direct. Fostul premier a pus această situație și pe seama atitudinii ministrului de Externe, Oana Țoiu, față de partenerul strategic și a amintit că, în timpul vizitei sale în China, la invitația președintelui Xi Jinping, România a fost singura țară care nu a participat la dineul organizat de autoritățile chineze prin intermediul ambasadei.

„Acum, vedeți, se trece pe linia a 2-a, plătim contract pentru a susține această legătură cu Statele Unite, contract de lobby, dar nu au fost în stare până acum să avem un contact direct. Și de ce spun acest lucru?  Pentru că prin atitudinea ministrului de externe legată de partenerul strategic, doamna Țoiu, dar și prin ceea ce a făcut.

Eu mă gândesc când am fost eu în China, când am fost invitată de președintele XI Jinping, România a fost singura țară care nu a participat la dineul dat de Republica Populară Chineză, prin Ambasada României în Republica Populară Chineză”, a mai adăugat Viorica Dăncilă, fostul premier al României la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Viorica Dăncilă și fostul premier Adrian Năstase au participat pe 3 septembrie 2025 la parada militară din capitala chineză, menită să marcheze 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Oana Țoiu vedea relația dintre România și SUA ca pe un milkshake

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a descris în metafore relația României cu SUA. Țoiu a relatat că legătura dintre cele două țări e ca un milkshake și se bazează pe iubire. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții în marja Adunării Generale ONU, găzduite de Consiliul pentru Relații Externe, alături de vicepremierul polonez Radosław Sikorski. După ce acesta a comparat legăturile dintre Europa și Statele Unite cu o căsnicie, șefa diplomației române a afirmat că, în cazul țării noastre, „dragostea” nu a dispărut.

Cred că, dacă ne uităm la obiectivele noastre de securitate și economice, este că, atunci când ai ceva care funcționează și ai, de exemplu, acest milkshake extraordinar, nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor înapoi din rețetă. Nu funcționează așa. Și cred că în acest punct ne aflăm acum în această relație”, a declarat Oana Țoiu.

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