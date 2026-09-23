Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputatul AUR Mugur Mihăiescu a relatat că alegerile anticipate nu reprezintă un scenariu plauzibil pe scena politică din România, deoarece deciziile strategice sunt dictate direct de conducerea Uniunii Europene de la Bruxelles. Acesta susține că declanșarea unui scrutin parlamentar înainte de termen ar produce schimbări majore nedorite de oficialii europeni în flancul estic. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Mugur Mihăescu nu consideră că se va ajunge la scenariul anticipatelor

Mugur Mihăescu a declarat că nu consideră probabilă organizarea alegerilor anticipate. El a susținut că mecanismul politic prin care pot fi declanșate astfel de alegeri ar trebui să fie unul decis la nivel național. Deputatul AUR e însă de altă părere și susține că acest mecanism este în prezent influențat de Bruxelles, motiv pentru care consideră dificilă organizarea alegerilor anticipate.

„Greu de crezut că vor fi anticipate. Ți-am spus pentru că nu este instrumentul ăsta politic, deși ar trebui să fie național. El este dictat la ora actuală tot de Bruxelles”, a declarat deputatul AUR Mugur Mihăescu.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mugur Mihăescu susține că alegerile anticipate ar fi putut schimba situația politică din România și, implicit, poziționarea țării în contextul războiului din regiune. El leagă această posibilă schimbare de interesele Bruxelles-ului în ceea ce privește spațiul estic.

„Am zis anticipatele ar însemnat pentru Bruxelles căderea spațiului estic al războiului pe care și-l doresc”, a spus deputatul AUR.

„ Când pierzi puterea, singura șansă, și nu mai ești nici popular și lumea te vrea afară, singura șansă e să faci o nefăcută”

Deputatul AUR a adus în discuție istoria țării și a menționat că, atunci când un grup aflat la putere își pierde sprijinul și popularitatea, poate recurge la acțiuni extreme pentru a-și păstra poziția. Mugur Mihăescu consideră că un război ar putea reprezenta o astfel de acțiune. Deși spune că nu este convins că se va ajunge la un conflict, susține că anumite semne și ceea ce descrie drept „disperarea” celor aflați la putere îi indică posibilitatea unui astfel de scenariu.

„Nu, nu sunt convins că vom intra în război. Am spus să dea Dumnezeu să nu intrăm în război. M-a învățat și istoria, te învață că lucrurile sunt ciclice în istorie. Când pierzi puterea, singura șansă, și nu mai ești nici popular și lumea te vrea afară, singura șansă e să faci o nefăcută. Nefăcuta asta se poate numi război. Nu sunt convins de așa ceva. Mă rog la Dumnezeu să nu fie așa ceva. Dar toate semnele mi-arată și disperarea acestor oameni mi-arată că există o mare posibilitate de așa ceva”, a adăugat Mugur Mihăescu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Sondajele de opinie arată o împărțire egală a electoratului în privința alegerilor anticipate

Dezbaterea pe tema alegerilor parlamentare anticipate are loc pe fondul unei crize politice prelungite și al reconfigurării opțiunilor electorale. Conform celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în septembrie 2026, 47% dintre cetățeni susțin organizarea alegerilor anticipate, în timp ce alți 47% se opun acestui demers, iar 6% nu au exprimat o opțiune clară. Totodată, cercetarea sociologică indică un nivel ridicat de nemulțumire populară: 79% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită, față de doar 15% care apreciază parcursul actual.

În cazul unui scrutin parlamentar duminica viitoare, formațiunea AUR se clasează pe primul loc în intențiile de vot cu 34%, urmată de PSD cu 25% și PNL cu 18%. Pragul electoral ar mai fi depășit doar de USR, cotat la 8%, și UDMR, cu 5% din opțiunile exprimate. Pe fondul acestor date sociologice, partidele parlamentare își calculează pașii pentru viitoarea formulă de guvernare.



Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de premier

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru pe 17 septembrie. Acesta trebuie să formeze Guvernul, să prezinte Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor și să obțină votul de încredere al parlamentarilor.

Siegfried Mureșan și-a continuat astăzi, 23 septembrie, negocierile pentru formarea viitorului Guvern. El s-a întâlnit cu parlamentarii UDMR, iar la discuții a participat și liderul formațiunii, Kelemen Hunor. Mureșan le-a prezentat principalele idei din programul de guvernare, iar UDMR a decis să continue negocierile privind programul, structura și lista viitorului Cabinet.

Premierul desemnat are în acest moment sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni lucrează împreună la programul de guvernare și la formarea echipei de miniștri.

În ceea ce privește PSD, Mureșan a transmis că este deschis discuțiilor și că propunerile social-democraților pot reprezenta o bază pentru negocieri. Însă întâlnirea directă cu Sorin Grindeanu nu a mai avut loc. Grindeanu l-a așteptat pe Mureșan la sediul PSD pentru a discuta despre programul de guvernare, însă premierul desemnat nu s-a mai prezentat.

De ce nu s-a mai întâlnit Siegfried Mureșan cu Sorin Grindeanu

Premierul desemnat, Siegfried Vasile Mureșan, a explicat într-o emisiune de televiziune, de ce nu a mers la sediul Partidului Social Democrat, unde urma să discute cu Sorin Grindeanu despre programul de guvernare cu care va merge în Parlament. Mureșan a lăsat să se înțeleagă că nu refuză o întâlnire cu liderul Sorin Grindenau, însă vrea ca aceasta să se desfășoare pe picior de egalitate, adică la Camera Deputaților și nu la sediul PSD, a precizat prim- ministrul nominalizat la B1TV.