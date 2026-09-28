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Răzvan Dumitrescu, mesaj emoționant după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin. „Un condei extraordinar/ Un ziarist cum puțini mai sunt”

Andrei Rosz
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Răzvan Dumitrescu a transmis un mesaj emoționant după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin. Moderatorul „Subiectul Zilei” i-a adus un ultim omagiu colegului său. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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Mesajul lui Răzvan Dumitrescu după decesul lui Patrick André de Hillerin

În emisiunea „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, moderatorul a anunțat decesul jurnalistului Patrick André de Hillerin. Acesta a rememorat munca din anii 2000 pe care a dus-o alături de Hillerin, dar și prietenia apropiată pe care a avut-o cu acesta. Dumitrescu a ținut să precizeze că nu mai sunt prea mulți jurnaliști precum Patrick André de Hillerin, pe care l-a considerat mereu un „condei extraordinar, acid, dar foarte documentat”.

„Doamnelor și domnilor am o veste foarte tristă în această seară. S-a întâmplat să aflu chestia asta înainte să intru în emisie cu circa o oră. Colegul nostru, Patrick André de Hillerin s-a stins astăzi din viață. Editorialist la Gândul, bun prieten și coleg. Am lucrat mult timp împreună în anii 2000 – 2001. Mi-e foarte greu să vorbesc despre acest moment. 52 de ani, 36 de ani de presă… Scria de la 16 ani. Un condei extraordinar, foarte acid, nu ierta pe nimeni, dar foarte documentat întotdeauna. Un suflet mare și un ziarist cum puțini mai sunt în ziua de astăzi. Îmi pare rău să constat că sunt foarte puțini ziariști în ziua de astăzi precum Patrick André de Hillerin. Condoleanțe familiei, prietenilor, celor care l-au iubit. Nu o să-l uităm niciodată, nici noi aici la Gândul, nici cei care i-au fost prieteni și colegi.”, a anunțat Răzvan Dumitrescu.

Patrick André de Hillerin s-a stins din viață

Editorialist și colaborator Gândul, jurnalistul  Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. A fost găsit de prieteni în jurul orei 18:00, în comuna Jurilovca, Tulcea. Acesta a avut o carieră în presa de peste 35 de ani. În ultimul an, a scris editoriale și analize pentru Gândul, fiind unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români.

Hillerin a intrat în presă în 1990, la numai 15 ani. A debutat în timpul manifestației din Piața Universității, scriind pentru revista Ligii Studenților. Apoi a ajuns la Cațavencu, una dintre publicațiile care aveau să dea tonul satirei politice românești în primii ani de după comunism. În august 2025, după 35 de ani de presă, s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială. Activitatea sa jurnalistică a continuat și în 2026.

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