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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 29 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre noul proces pe numele lui Georgescu în timp ce Siegfried își caută drumul spre putere

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 29 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre noul proces pe numele lui Georgescu în timp ce Siegfried își caută drumul spre putere
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, analizăm noul proces pe numele lui Călin Georgescu. Siegfried Mureșan își caută drumul spre putere, în timp ce pe fostul candidat la prezidențiale îl caută procurorii. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

În timp ce în Parlament se va vota dacă Siegfried Mureșan rămâne la cârma noului Executiv, Nicușor Dan va pleca în Cehia. Trece Guvernul Mureșan mai departe sau suntem cu un pas mai aproape de anticipate? Există și o altă variantă de premier?

Tot astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vorbim despre audierile miniștrilor. Cine obține aviz pozitiv?

Grindeanu i-a pus gând rău lui Dominic Fritz. Revoltat de acuzațiile că ar fi luat mită de la americani, liderul PSD a spus că vrea să-l dea în judecată pe fostul edil al Timișoarei.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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