14 oameni au murit, iar alți 667 de turiști au fost salvați de Salvamont în luna august în România

Luna august 2026, perioada de vârf a sezonului turistic de vară, a adus sute de intervenții pentru salvatorii montani din România. Nu mai puțin de 667 de persoane au fost salvate în urma a 542 de acțiuni, însă bilanțul are și o parte tragică: 14 oameni și-au pierdut viața pe munte, cu unul mai mult decât în august 2025.

Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR) a centralizat activitatea celor 75 de formații Salvamont, aparținând celor 39 de structuri județene și locale din 25 de județe în care se desfășoară activități de salvare montană.

August a adus un număr foarte mare de turiști pe traseele montane. Pentru a putea interveni rapid în situațiile de urgență, serviciile Salvamont au mobilizat zilnic, în medie, între 650 și 700 de salvatori montani.

Aceștia au fost repartizați în cele mai frecventate zone turistice și în aproximativ 100 de baze, posturi și puncte medicale Salvamont, permanente sau sezoniere.

542 de intervenții într-o singură lună

Pe parcursul lunii august, salvamontiștii au fost solicitați în 542 de acțiuni de salvare și acordare a primului ajutor medical. Numărul intervențiilor a fost cu 43 mai mic decât cel înregistrat în august 2025. În total, 667 de persoane au fost salvate, cu 34 mai puține comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Salvamont România subliniază că toate victimele preluate în viață de echipele de intervenție au ajuns în aceeași stare din punctul de vedere al funcțiilor vitale la echipajele medicale cărora le-au fost predate.

”În toate situațiile în care o persoană a fost preluată de salvamontiști cu funcții vitale prezente, aceasta a fost predată serviciilor medicale cu funcțiile vitale menținute”, au transmis reprezentanții Salvamont România, notează bizbrasov.ro.

Bilanț tragic: 14 oameni au murit pe munte

În ciuda scăderii numărului de intervenții și de persoane salvate, bilanțul deceselor s-a înrăutățit. 14 persoane și-au pierdut viața pe munții din România în august 2026, cu una mai mult decât în perioada similară din 2025. Numărul deceselor a fost, potrivit Salvamont, singurul indicator major care a avut o evoluție negativă față de anul trecut.

Datele vin în contextul în care numărul accidentelor montane a crescut constant în ultimii peste 25 de ani, tendință pe care salvatorii o consideră un semnal de alarmă.

„Proiectul -1”. Salvamont vrea să reducă numărul accidentelor

În paralel cu intervențiile, Salvamont România continuă „Proiectul -1”, o inițiativă prin care salvatorii încearcă să obțină, alături de turiști, o reducere a numărului accidentelor produse pe munte.

Ținta este ca, prin prevenție și responsabilizarea celor care aleg traseele montane, să existe mai puține accidente, mai puține victime grav rănite, mai puține intervenții care necesită transport medical și, în special, mai puține decese.

Deși în august 2026 obiectivul „-1” nu a fost îndeplinit pentru toți indicatorii, Salvamont arată că majoritatea indicatorilor operaționali au înregistrat scăderi față de aceeași perioadă din 2025.

Excepția rămâne cea mai gravă dintre statistici: numărul oamenilor care și-au pierdut viața pe munte a crescut.