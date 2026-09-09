Prima pagină » Actualitate » 14 oameni au murit, iar alți 667 de turiști au fost salvați de Salvamont în luna august în România

14 oameni au murit, iar alți 667 de turiști au fost salvați de Salvamont în luna august în România

Elena Popescu
14 oameni au murit, iar alți 667 de turiști au fost salvați de Salvamont în luna august în România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luna august 2026, perioada de vârf a sezonului turistic de vară, a adus sute de intervenții pentru salvatorii montani din România. Nu mai puțin de 667 de persoane au fost salvate în urma a 542 de acțiuni, însă bilanțul are și o parte tragică: 14 oameni și-au pierdut viața pe munte, cu unul mai mult decât în august 2025.

Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR) a centralizat activitatea celor 75 de formații Salvamont, aparținând celor 39 de structuri județene și locale din 25 de județe în care se desfășoară activități de salvare montană.

August a adus un număr foarte mare de turiști pe traseele montane. Pentru a putea interveni rapid în situațiile de urgență, serviciile Salvamont au mobilizat zilnic, în medie, între 650 și 700 de salvatori montani.

Aceștia au fost repartizați în cele mai frecventate zone turistice și în aproximativ 100 de baze, posturi și puncte medicale Salvamont, permanente sau sezoniere.

542 de intervenții într-o singură lună

Pe parcursul lunii august, salvamontiștii au fost solicitați în 542 de acțiuni de salvare și acordare a primului ajutor medical. Numărul intervențiilor a fost cu 43 mai mic decât cel înregistrat în august 2025. În total, 667 de persoane au fost salvate, cu 34 mai puține comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

Salvamont România subliniază că toate victimele preluate în viață de echipele de intervenție au ajuns în aceeași stare din punctul de vedere al funcțiilor vitale la echipajele medicale cărora le-au fost predate.

”În toate situațiile în care o persoană a fost preluată de salvamontiști cu funcții vitale prezente, aceasta a fost predată serviciilor medicale cu funcțiile vitale menținute”, au transmis reprezentanții Salvamont România, notează bizbrasov.ro.

Bilanț tragic: 14 oameni au murit pe munte

În ciuda scăderii numărului de intervenții și de persoane salvate, bilanțul deceselor s-a înrăutățit. 14 persoane și-au pierdut viața pe munții din România în august 2026, cu una mai mult decât în perioada similară din 2025. Numărul deceselor a fost, potrivit Salvamont, singurul indicator major care a avut o evoluție negativă față de anul trecut.

Datele vin în contextul în care numărul accidentelor montane a crescut constant în ultimii peste 25 de ani, tendință pe care salvatorii o consideră un semnal de alarmă.

„Proiectul -1”. Salvamont vrea să reducă numărul accidentelor

În paralel cu intervențiile, Salvamont România continuă „Proiectul -1”, o inițiativă prin care salvatorii încearcă să obțină, alături de turiști, o reducere a numărului accidentelor produse pe munte.

Ținta este ca, prin prevenție și responsabilizarea celor care aleg traseele montane, să existe mai puține accidente, mai puține victime grav rănite, mai puține intervenții care necesită transport medical și, în special, mai puține decese.

Deși în august 2026 obiectivul „-1” nu a fost îndeplinit pentru toți indicatorii, Salvamont arată că majoritatea indicatorilor operaționali au înregistrat scăderi față de aceeași perioadă din 2025.

Excepția rămâne cea mai gravă dintre statistici: numărul oamenilor care și-au pierdut viața pe munte a crescut.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Incendiu în comuna Florești, Cluj-Napoca. Mai multe apartamente au luat foc, în urmă cu puțin timp
14:45
Incendiu în comuna Florești, Cluj-Napoca. Mai multe apartamente au luat foc, în urmă cu puțin timp
SCANDAL Unul din „greii” PNL susține că partidul s-a predat în mâinile USR. „PNL nu mai este PNL! Își negociază propriul sfârșit”
14:40
Unul din „greii” PNL susține că partidul s-a predat în mâinile USR. „PNL nu mai este PNL! Își negociază propriul sfârșit”
ULTIMA ORĂ Gândul a avut dreptate. Pe Magistrala 2 Pipera – Berceni se circulă cu mai puține garnituri decât în vacanță. S-au dublat timpii de așteptare
14:26
Gândul a avut dreptate. Pe Magistrala 2 Pipera – Berceni se circulă cu mai puține garnituri decât în vacanță. S-au dublat timpii de așteptare
ECONOMIE Grupul Ferrero deschide prima fabrică în România. Ce scrie presa din Italia
14:25
Grupul Ferrero deschide prima fabrică în România. Ce scrie presa din Italia
FLASH NEWS Vasluienii, avertizați prin Ro-Alert să se adăpostească în beciuri, însă județul dispune de un număr redus de spații pentru protecție civilă
14:15
Vasluienii, avertizați prin Ro-Alert să se adăpostească în beciuri, însă județul dispune de un număr redus de spații pentru protecție civilă
ALERTĂ Metroul din București ar putea să nu mai funcționeze. Avertismentul lansat de liderii sindicali
13:59
Metroul din București ar putea să nu mai funcționeze. Avertismentul lansat de liderii sindicali
Mediafax
„Cam multe femei care conduc și iau decizii”. Derapaj sexist al liderului sindical de la Metrorex
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
Alba-neagra într-o zonă plină de turiști din centrul Romei. Românii, prinși de carabinieri
Click
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Cercetătorii au provocat accidental o scurgere de metan în Marea Chinei de Sud. Ce s-a întâmplat cu viața marină?
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 09 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, dezvăluiri despre banii din PNRR, cât datoriile companiilor la un loc
14:50
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 09 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, dezvăluiri despre banii din PNRR, cât datoriile companiilor la un loc
SONDAJ DE OPINIE Uniforme abligatorii, teste antidrog și monitorizare audio-video vor românii în școli. Sondajul care arată cum este percepută Educația
14:15
Uniforme abligatorii, teste antidrog și monitorizare audio-video vor românii în școli. Sondajul care arată cum este percepută Educația
ÎNARMARE Mark Rutte anunță suma uriașă pe care aliații NATO au direcționat-o, în ultimul an, pentru înarmarea Ucrainei. „Trebuie să facem eforturi. Nu avem de ales”
14:12
Mark Rutte anunță suma uriașă pe care aliații NATO au direcționat-o, în ultimul an, pentru înarmarea Ucrainei. „Trebuie să facem eforturi. Nu avem de ales”
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – miercuri, 9 septembrie, de la ora 19:00
13:29
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – miercuri, 9 septembrie, de la ora 19:00
REACȚIE Maia Sandu condamnă atacurile la granița Republicii Moldova și acuză Rusia că aduce „teroare”, după incidentele repetate cu drone
13:28
Maia Sandu condamnă atacurile la granița Republicii Moldova și acuză Rusia că aduce „teroare”, după incidentele repetate cu drone
FLASH NEWS În plină criză Metrorex, derapaj verbal al liderului sindical Marian Artimon. „Cam multe femei care conduc și iau decizii”
13:20
În plină criză Metrorex, derapaj verbal al liderului sindical Marian Artimon. „Cam multe femei care conduc și iau decizii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe