Moment de groază în sudul Libanului, unde o rachetă israeliană a explodat la doar câțiva metri de un reporter TV care se pregătea să transmită live din centrul orașului Nabatieh. Camerele de filmat au surprins momentul în care atacul lovește în apropierea reporterului, în timp ce acesta transmitea în direct. Imaginile au devenit virale pe internet.

Sursă video: X/@clashreport

Informațiile au fost furnizate agenției Associated Press de postul de televiziune Al Manar, controlat de gruparea libaneză Hezbollah.

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Potrivit publicației News.com.au, corespondentul postului de televiziune Al-Manar, Ali Chbib, se pregătea să intre în direct duminică, 6 septembrie, la ora 20:00 din orașul Nabatieh al-Fawqa, situat în sudul Libanului.

Imaginile difuzate de postul de televiziune îl arată pe jurnalist pregătindu-se să intre în direct, moment în care un atac israelian a lovit zona din spatele său. În videoclip se vede cum jurnalistul se apleacă pentru a se adăposti. Un nor uriaș de fum, flăcări și resturi care zboară prin aer se pot observa pe imagini, înainte ca transmisia în direct să se întrerupă.

Chbib și cameramanul, Mohammad Berjawi, au fost răniți în urma atacului, a precizat postul de televiziune.

Într-o declarație publicată pe canalul său de Telegram, armata israeliană a afirmat că a efectuat atacuri în zona Nabatieh și a ucis mai mulți luptători ai Hezbollah, ca urmare a lansării duminică a unor drone explozive de către Hezbollah.

Armata israeliană a declarat că este „la curent” cu informațiile potrivit cărora un jurnalist a fost rănit „în apropierea infrastructurii teroriste” în timpul atacului.

„Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) nu vizează în niciun caz persoane neimplicate sau jurnaliști. IDF depune toate eforturile pentru a reduce la minimum prejudiciile aduse persoanelor neimplicate, asigurând în același timp siguranța forțelor sale”, a declarat armata israeliană.

Armata israeliană a declarat că printre țintele sale se numărau ceea ce a descris drept depozite de arme ale Hezbollahului și un centru de comandă situat într-o clădire folosită anterior ca spital.

De asemenea, a precizat că a folosit muniție de precizie și supraveghere aeriană pentru a reduce efectele negative asupra civililor.

Un total de 11 persoane, dintre care două femei, au fost ucise duminică în urma atacurilor israeliene asupra sudului Libanului.

Nouă dintre cele 11 persoane au fost ucise în atacuri separate asupra localității Nabatieh al-Fawqa, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

În Liban se intensifică acum temerile privind o nouă campanie militară israeliană, după câteva zile de atacuri din ce în ce mai intense, în ciuda acordului de încetare a focului din iunie, care avea ca scop oprirea luptelor dintre armata israeliană și gruparea armată libaneză Hezbollah.