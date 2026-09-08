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Analistul politic Sarmiza Andronic demontează presupusele propunerile de premier. „Nazare nu e propus oficial de PNL/ Tomac nu e băgat în seamăl/ Niculescu nu acceptă să fie premier”

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Variantele vehiculate în spațiul public pentru funcția de premier, precum Alexandru Nazare sau Luca Niculescu, nu reprezintă soluții reale de guvernare, crede Sarmiza Andronic. Declarația a fost făcută la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Analistul politic a explicat că aceste nume au apărut fie la inițiativa unui trust media, fie nu au susținerea necesară în Parlament. În plus, partidele politice evită scenariul anticipatelor din cauza calculelor electorale nefavorabile. Urmărește emisiunea întreagă aici

Sarmiza Andronic: Alexandru Nazare nu este o propunere oficială a Partidului Național Liberal

Analistul politic Sarmiza Andronic a relatat că discuțiile din spațiul public referitoare la o posibilă nominalizare a lui Alexandru Nazare pentru șefia Guvernului nu au o bază decizională în interiorul Partidului Național Liberal. Aceasta a adăugat că numele fostului ministru de Finanțe a fost promovat de o entitate media, fără o hotărâre formală a liberalilor în acest sens.

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„Nazare nu a fost un nume rostit de Partidul Național Liberal. Niciodată n-a spus Partidul Național Liberal: hai să-l propunem. Nu. A spus: noi o să-l votăm. Dar cine să-l propună? Președintele. Știi foarte bine că e mai apropiat de zona PNL-ului. Deci numele ăsta al lui Alexandru Nazare n-a ieșit de la PNL. N-a ieșit de la PNL, a ieșit de la un trust de presă care l-a împins pe Nazare: bă, ia vedeți că-l aveți și pe ăsta în partid, poate vă gândiți”, a declarat analistul politic Sarmiza Andronic la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Sarmiza Andronic: Eugen Tomac nu dispune de anvergura politică necesară pentru formarea unei majorități

Sarmiza a adăugat că o altă variantă analizată a fost cea a liderului PMP, Eugen Tomac. În cadrul emisiunii, analistul a evidențiat lipsa de vizibilitate a acestuia în cercurile diplomatice și de afaceri, element esențial pentru un lider politic care își propune să treacă un cabinet prin votul camerelor reunite ale Parlamentului.

„Eu am povestit chestia asta pentru că m-a marcat foarte tare. Cu ceva timp în urmă, știi foarte bine, a fost lansarea cărții Angelei Merkel. Domnul Tomac a fost la eveniment. Răzvan, era plin de oameni de afaceri, era plin de oameni politici, era plin de ambasadori. Nimeni, te rog să mă crezi că e un lucru pe care mi-l asum pentru că am urmărit acest fenomen, nimeni, dar absolut nimeni nu s-a dus să-l salute pe Eugen Tomac. […] Ăsta este un semnal că tu nu ai notorietatea potrivită, că nu ai imagine, că nu ai reputație și că nu ești omul potrivit ca să ajungi cu un guvern în Parlament”, a susținut Sarmiza Andronic la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Sarmiza Andronic: Luca Niculescu refuză postul de prim-ministru din lipsa unui sprijin parlamentar solid

Nici o eventuală numire a secretarului de stat Luca Niculescu nu are șanse de concretizare, a adăugat analistul. Fostul ambasador își continuă misiunea diplomatică și evită asumarea unei candidaturi politice pentru care nu există o susținere stabilă a partidelor.

„Luca Niculescu este un om care își face foarte bine treaba cu OECD-ul, dar nu-și va asuma niciodată să fie premier. Pentru că știe că nu are niciun partid de partea lui, pentru că știe că nu este liant pentru partide și pentru că știe că nu poate să-și ducă această misiune la bun sfârșit și, dincolo de asta, eu insist pe ceea ce știu că Luca Niculescu nu va accepta”, a explicat analistul politic Sarmiza Andronic la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

„Partidele parlamentare evită declanșarea alegerilor anticipate”

Analistul politic a menționat că nicio formațiune politică nu înaintează o propunere clară pentru postul de premier, iar președintele României este precaut în privința anticipatelor. Aceasta a adăugat că formațiunile politice știu că un scrutin anticipat nu le garantează un scor electoral avantajos.

„În partide nu există nume. Nicușor Dan nu are nici el nume. Și atunci are niște griji că s-ar putea să vină anticipatele. Niciun partid nu mai fuge de chestia asta cu anticipatele, pentru că în acest moment orice partid ia pixul în mână o să vezi că nu are cum să facă o socoteală care să fie favorabilă”, a subliniat Sarmiza Andronic la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Procesul de aderare a României la OCDE și negocierile politice pentru noul Executiv

Luca Niculescu ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și este coordonatorul național pentru procesul de aderare a României la OCDE, demers deschis oficial în ianuarie 2022. România trece prin evaluări în 26 de comitete ale organizației pentru alinierea la standardele internaționale.

După demiterea Guvernului condus de premierul demis Ilie Bolojan, formarea unei majorități impune votul a 233 de deputați și senatori din 465 de parlamentari. În acest cadru, partidele preferă negocierile politice în locul unui scrutin anticipat. România nu are un guvern cu drepturi depline de 126 de zile ți în continuare Nicușor Dan nu a venit cu o propunere de premier. 

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