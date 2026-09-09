Cătălin Măruță, debut la Antena 1. Ce audiențe au avut „Furnicuțele”

Cătălin Măruță a luat oficial startul la pupitrul emisiunii ”Furnicuțele”, de la Antena 1, iar prima ediție prezentată de fostul realizator Pro TV a adus o luptă strânsă pentru audiență.

Prima emisiune cu Măruţă ca realizator la Antena 1 a avut o medie de aproape 400.000 de români în fiecare minut. Cu această audienţă, a fost pe locul al treilea, după Pro TV şi Kanal D. Diferența importantă s-a văzut însă pe publicul comercial vizat de Antena 1, format din telespectatorii cu vârste între 21 și 54 de ani din mediul urban.

Pe acest segment, ”Furnicuțele” cu Cătălin Măruță au ocupat locul al doilea și s-au apropiat puternic de Pro TV. Fostul post al prezentatorului a înregistrat o medie de 101.000 de telespectatori, în timp ce emisiunea lui Măruță de la Antena 1 a fost urmărită de aproximativ 93.000 de persoane, notează paginademedia.ro.

Și în ceea ce privește cota de piață, distanța dintre cele două televiziuni a fost redusă: 17,9% pentru Pro TV și 16,5% pentru Antena 1. Mai mult, dacă audiențele sunt analizate pe ore, Măruță a reușit să-și depășească fostul post într-o parte a intervalului.

Cătălin Măruță a trecut peste Pro TV în a doua oră

În cea de-a doua oră a emisiunii, când ”Furnicuțele” s-au intersectat cu ”Batem Palma”, Antena 1 a trecut în fața Pro TV pe segmentul comercial. ”Furnicuțele” au atras 107.000 de telespectatori, față de aproximativ 100.000 pentru Pro TV.

La nivelul întregii țări, situația a fost diferită. Pro TV a rămas lider pe intervalul emisiunii, cu o medie de peste 500.000 de telespectatori, având în grilă Știrile de la ora 17:00 și apoi ”Batem Palma”.

Kanal D, cu ”Casa iubirii”, a ocupat poziția a doua, emisiunea având inclusiv momente în care a urcat pe primul loc la nivel național.

Antena 1, cu Măruță la ”Furnicuțele”, s-a apropiat de pragul de 400.000 de telespectatori, cu o cotă de piață de aproape 13%.

Debutul lui Cătălin Măruță la Antena 1 nu a schimbat, așadar, radical ierarhia generală a emisiunii, însă a redus considerabil distanța față de Pro TV pe publicul comercial, ajungând chiar să depășească fostul post al prezentatorului în cea de-a doua oră de emisie.