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Curs valutar BNR, miercuri, 9 septembrie 2026. Moneda Euro crește, dolarul scade

Elena Popescu
Curs valutar BNR, miercuri, 9 septembrie 2026. Moneda Euro crește, dolarul scade
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Banca Națională a României a publicat miercuri, 9 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele monede. Euro și francul elvețian s-au apreciat în raport cu leul, însă dolarul american a scăzut.

Euro a fost cotat miercuri la 5,2542 lei, în creștere cu 0,0019 lei față de marți, 8 septembrie, când moneda europeană valora 5,2523 lei.

În sens opus a evoluat moneda americană. BNR a stabilit pentru un dolar un curs de 4,5194 lei, față de 4,5224 lei în ședința precedentă. Scăderea este de 0,0030 lei.

Francul elvețian s-a apreciat și a ajuns la 5,5768 lei, de la 5,5739 lei marți.

Lira sterlină a rămas neschimbată, la 6,1184 lei.

Aurul s-a ieftinit

Gramul de aur a fost cotat de BNR la 638,2649 lei, în scădere față de valoarea de 640,2108 lei înregistrată în ședința precedentă. Diferența este de aproape 1,95 lei pentru un gram.

Curs BNR miercuri, 9 septembrie 2026

Principalele cotații BNR pentru miercuri, 9 septembrie 2026, sunt:

1 euro (EUR): 5,2542 lei
1 dolar american (USD): 4,5194 lei
1 franc elvețian (CHF): 5,5768 lei
1 liră sterlină (GBP): 6,1184 lei
1 gram de aur (XAU): 638,2649 lei.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

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