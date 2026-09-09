Incendiu în comuna Florești, Cluj-Napoca. Mai multe apartamente au luat foc, în urmă cu puțin timp

În urmă cu puțin timp, un incendiu a izbucnit la mai multe apartamente ale unui bloc situat pe strada Eroilor din comuna Florești, Cluj-Napoca. La fața locului au ajuns pompieri de la ambele detașamente ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Cluj-Napoca în efortul de a stinge flăcările.

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”Potrivit primelor informații, flăcările s-au extins parțial și la acoperișul blocului. Nu sunt anunțate victime, iar la fața locului au fost trimise progresiv două autoscări, patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD”, spune purtătorul de cuvânt al pompierilor, Paul Olar, potrivit Actual de Cluj.