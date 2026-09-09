Vești noi de la Comisia Europeană. A fost aprobată înregistrarea Brânzei frământate de Teaca, din România, ca indicație geografică protejată. Acest tip de produs este făcut din lapte de vacă crud, nepasteurizat, care trece printr-un proces bine stabilit pentru a putea fi consumat.

Comisia Europeană a aprobat „Brânza frământată de Teaca” pentru includerea în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP). Produsul este obținut din lapte crud de vacă, nepasteurizat, prin procese de închegare, dospire, maturare, sărare și frământare într-o vezică naturală de porc. Brânza are o formă ovală sau rotundă, neregulată.

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„Gust românesc recunoscut în Europa! Comisia a aprobat adăugarea în registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP) a produsului «Brânză frământată de Teaca» din România”, anunţă, miercuri, reprezentanţa Comisiei Europene în România într-o postare pe pagina de Facebook.

„Brânza frământată de Teaca”, produsul care a fost adăugat în registrul indicaţiilor geografice protejate

Comisia Europeană explică faptul că specificul brânzei este legat de tehnicile tradiționale folosite de producătorii locali. Cunoștințele necesare pentru prepararea produsului au fost transmise din generație în generație și fac parte din identitatea comunității. „Brânza frământată de Teaca” este cea mai nouă denumire românească protejată și se alătură celor peste 3.900 de produse înscrise deja în registrul eAmbrosia.

„Caracteristicile acestei brânze nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context cultural și geografic, deoarece depind de abilitatea producătorilor locali de a interpreta și de a controla în mod vizual și tactil fiecare fază a procesului. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte esențială a identității comunității respective, legând denumirea produsului de gustul, de textura și de calitatea așteptate de consumatori. Această nouă denumire se alătură celor peste 3 900 de denumiri protejate deja incluse în baza de date eAmbrosia”, anunță Comisia Europeană pe site-ul oficial.

Date despre produs

În documentul postat de Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se găsesc date despre produsul agricol, precum cele legate de aspect, culoare, gust, consistență și miros. De altfel, sunt specificate și etapele specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată, dar și legătura cu aria geografică.

Detalii despre aspectul produsului

exterior: brânza are formă neregulată, ovală sau rotundă. Suprafața este curată, nelipicioasă și uscată. Are suprafața semilucioasă până la mată (pentru produsul ambalat în membrană simplă) și lucioasă (pentru produsul protejat cu amestecuri de ceruri pentru brânzeturi);

în secțiune: brânza este omogenă cu aspect rugos. Este compactă, aderentă la membrană și se lipește ușor de cuțit la tăiere.

Detalii despre consistență

moale, onctuoasă, legată, densă.

Detalii despre culoare

la exterior – de la nuanțe de crem la galben auriu;

în secțiune – uniformă, cu nuanțe de la alb-lăptos la alb-gălbui.

Detalii despre gust

gust de lapte de vacă, ușor sărat, dulceag, ușor acidulat.

Detalii despre miros

lăptos și untos, acrișor, ușor înțepător, de produs sărat.

Caracteristici fizice și chimice

Grăsime în substanța uscată: min. 40 % – max. 60 %;

Conținut de grăsimi: min. 22 % – max. 28 %;

Proteine: min.18 % – max. 25 %;

Conținut de sare: max. 3,5 %.

Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Toate etapele de fabricație a produsului „Brânză frământată de Teaca”, se desfășoară în aria geografică delimitată.

Procesul de producție cuprinde următoarele etape specifice: