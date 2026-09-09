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Accident pe Șoseaua Viilor din Capitală. Un polițist de la Rutieră, transportat la spital după ce motocicleta sa s-a ciocnit cu un autoturism

Accident pe Șoseaua Viilor din Capitală. Un polițist de la Rutieră, transportat la spital după ce motocicleta sa s-a ciocnit cu un autoturism
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Accident în Capitală. Un polițist a ajuns la spital astăzi, după ce a fost implicat într-un accident cu un alt autoturism. Atât polițistul, cât și șoferul au fost testați cu aparatul etilotest, iar în ambele cazuri rezultatul a fost zero.

Polițistul se deplasa cu motocicleta de serviciu pe Șoseaua Viilor

Polițistul în vârstă de 36 de ani, din cadrul Brigăzii Rutiere, se deplasa cu motocicleta de serviciu pe Șoseaua Viilor din București și a intrat în coliziune cu un alt autoturism. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București spune că polițistul era în timpul programului de muncă atunci când s-a produs coliziunea, iar celălalt șofer avea 68 de ani.

„​Din primele date, un polițist în vârstă de 36 de ani, din cadrul Brigăzii Rutiere, aflat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, care se deplasa cu o autospecială moto, ajuns în dreptul imobilului cu nr. 23, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 68 de ani”, se arată în informarea emisă de DGPMB.

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Agentul a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital

La momentul producerii accidentului, polițistul nu avea semnalele de prioritate pornite. În urma impactului dintre motocicleta polițistului și autoturism, agentul a suferit răni ușoare. Acesta a primit primele îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Niciunul dintre șoferi nu a consumat băuturi alcoolice

Atât polițistul, cât și șoferul autoturismului, în vârstă de 68 de ani, au fost verificați cu aparatul etilotest. Ambele rezultate au fost zero, ceea ce înseamnă că niciunul dintre cei doi nu consumase alcool înainte de accident.

„În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului de circulație”, precizează autoritățile.

​Au fost aplicate restricţii pe Şoseaua Viilor, segmentul cuprins între Str. Năsăud şi Str. Fabrica de Chibrituri. În continuare se efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele.

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