Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, analizează situația economică a României, măsurile fiscale și efectele acestora asupra populației. Moștenirea guvernului Bolojan a dat de lucru noului Executiv. Care este adevăratul tablou al economiei românești? Ce se întâmplă cu puterea de cumpărare și cât mai poate suporta populația povara scumpirilor și a taxelor? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

„Alaiului cu SPP de la nunta fiicei lui Bolojan”, rămâne în continuare un mister neelucidat. Ce explicații a dat liderul PNL?

Discuții între mai marii lideri ai lumii despre noua ordine mondială. Unde se situează România? Cât de mult contează țara noastră în noua configurație geopolitică?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.