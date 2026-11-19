Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a participat la summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific din Shenzhen de pe 18 noiembrie, dar a fost întâmpinată cu răceală în contextul deteriorării relațiilor dintre Tokyo și Beijing pe seama problemei taiwaneze.

Takaichi a fost tratată cu răceală ziua de oficialii chinezi, fără buchet de flori. Garda de onoare a fost restrânsă, fără muzică și elemente festive, relatează The Guardian.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a fost întâmpinat cu o mulțime de buchete cu flori, chiar dacă a aterizat în timpul nopții.

Președinților Donald Trump și Vladimir Putin li s-au montat scări speciale pentru coborârea din avion. Premierul Japoniei a fost nevoită să coboare de pe o scară foarte înaltă, deși este mică de înălțime. A avut dificultăți să coboare și era pe punctul să se accidenteze.

Un oficial japonez a criticat dur atitudinea Chinei față de cum a fost tratată delegația japoneză care n-a primit nici măcar o curtoazie diplomatică minimă.

Strângerile de mână cu liderul chinez Xi Jinping au f ost de scurtă durată – de numai 10 secunde – și și-au spus câteva cuvinte.

În noiembrie 2025, premierul japonez a amenințat că Japonia va interveni militar în favoarea Taiwanului în cazul unui atac din partea Chinei.

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