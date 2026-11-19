Depresia, anxietatea și suferința emoțională netratată pot avea consecințe dramatice în rândul bărbaților, iar reticența de a cere ajutor poate agrava situația.

De Ziua Internațională a Bărbatului, marcată joi, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu lansează un apel la conștientizare și prevenție, cu accent pe riscul de suicid.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu atrag atenția că solicitarea ajutorului medical nu trebuie privită ca un semn de slăbiciune, ci ca un pas firesc pentru protejarea sănătății și a vieții.

”Sănătatea nu este completă fără componenta sa mintală. De Ziua Internațională a Bărbatului, mesajul nostru este unul de susținere directă: suferința psihică nu este o dovadă de slăbiciune, ci o realitate medicală care poate și trebuie tratată. Îi îndemn pe toți bărbații care trec prin momente dificile să nu amâne vizita la medic”, a transmis managerul SCJU Sibiu, jr. Robert Fotache.

Depresia netratată poate avea consecințe grave

Directorul medical al spitalului, dr. Dragoș Popescu, atrage atenția asupra riscurilor asociate depresiei nediagnosticate și netratate, dar și asupra tendinței unor bărbați de a-și ascunde suferința.

”Din perspectivă clinică, nediagnosticarea și netratarea la timp a depresiei în rândul bărbaților pot avea consecințe tragice, suicidul rămânând o problemă majoră de sănătate publică la nivel global. Bărbații tind adesea să își mascheze suferința emoțională prin izolare sau alte mecanisme de adaptare nesănătoase. Integrarea serviciilor de psihiatrie și psihologie în structura medicală de urgență și de ambulatoriu ne permite să intervenim rapid. Prevenția începe cu un simplu consult, iar depistarea timpurie a semnelor de alarmă salvează vieți”, a declarat dr. Dragoș Popescu.

Un rol important în prevenirea situațiilor de criză îl au și membrii familiei, prietenii sau colegii. Schimbările bruște de comportament, retragerea din viața socială, pierderea interesului pentru activitățile obișnuite sau exprimarea repetată a disperării nu ar trebui ignorate. Discuția cu un specialist sau cu o persoană de încredere poate fi primul pas către sprijin și tratament. În cazul unui pericol imediat sau al riscului de suicid, este importantă solicitarea ajutorului de urgență la 112.