Banca Națională a României a publicat joi, 19 noiembrie, noile cotații valutare. Leul câștigă teren în fața principalelor monede internaționale, euro și dolarul american înregistrând scăderi față de ședința precedentă.

Moneda europeană a fost cotată joi de Banca Națională la 5,3442 lei, în scădere cu 0,0017 lei față de miercuri, când un euro valora 5,3459 lei. Este a patra ședință consecutivă în care euro pierde teren în fața leului, după ce vinerea trecută ajunsese la 5,3498 lei.

Și dolarul american a înregistrat o depreciere în raport cu moneda națională. BNR a stabilit un curs de 4,8553 lei pentru un dolar, față de 4,8725 lei în ședința precedentă. Astfel, moneda americană a pierdut 0,0172 lei, echivalentul a 1,72 bani, într-o singură zi. Scăderea vine după o perioadă în care dolarul a înregistrat mai multe aprecieri în raport cu leul.

Atât francul elvețian, cât și lira sterlină au pierdut teren în raport cu leul, potrivit cursului de referință publicat joi de BNR.

Curs BNR joi, 19 noiembrie

Euro 5.3442 -0.0017;

Dolarul SUA 4.8553 -0.0172;

Francul elveţian 5.7666 -0.0206;

Lira sterlină 6.3930 -0.0262

Aurul se ieftinește pentru a șasea ședință consecutivă

Banca Națională a stabilit joi un preț de 583,0471 lei pentru un gram de aur, față de 590,3388 lei miercuri. Diferența este de 7,2917 lei. Este a șasea ședință consecutivă de scădere pentru gramul de aur.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.Cursul publicat de BNR reprezintă o valoare de referință. Băncile comerciale și casele de schimb valutar pot practica alte cotații pentru cumpărarea și vânzarea monedelor străine.