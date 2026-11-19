Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a susținut, joi, o conferință de presă la încheierea summitului APEC din Shenzhen, China. Întrebat de jurnaliști dacă întâlnirea trilaterală cu Donald Trump și Xi Jinping reprezintă o „Nouă Yalta” — o nouă împărțire a lumii în sfere de influență între marile puteri —, liderul de la Kremlin a respins ideea. El a declarat că nimeni nu a divizat lumea nici la Conferința de la Yalta din 1945.

„La Yalta, nimeni nu a împărțit lumea; la Yalta, lumea nu a fost împărțită în zone de influență. La Yalta s-au consemnat pur și simplu realitățile care s-au conturat după cel de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Putin într-o conferință de presă care a urmat discuțiilor de la Shenzhen.

Putin a declarat că nu este nimic în neregulă cu „Yalta”. Yalta a marcat victoria asupra nazismului; ar fi bine să marcăm victoria asupra neonazismului acum, a reamintit președintele rus.

Liderul de la Kremlin a menționat, de asemenea, că în situația actuală, realitățile predominante sunt, de asemenea, prioritare.

„Am documentat realitățile de la Ialta, iar în conflictul de astăzi va trebui să acceptăm aceste realități”, a subliniat Putin.

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El a precizat că ONU a fost creată după Yalta.

„După Yalta s-au creat condițiile în cadrul cărora a fost înființată Organizația Națiunilor Unite, iar de 80 de ani, datorită acestor acorduri, lumea trăiește, practic, fără mari tulburări militare la nivel global”, a subliniat președintele rus. „Există numeroase conflicte regionale, care au loc chiar și în prezent, dar nu există tulburări la scară globală, iar acest lucru se datorează acordurilor – este un adevărat miracol”, a adăugat președintele Rusiei. Potrivit acestuia, nu există alternativă la rezolvarea pașnică a conflictelor, inclusiv după cel de-al Doilea Război Mondial. „Ce ar fi trebuit făcut atunci? Ar fi trebuit să continuăm lupta?”, a întrebat președintele.

Încă de când a fost anunțată, întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping din China a stârnit comparații cu Conferința de la Yalta din 1945 (dintre SUA, Marea Britanie și Uniunea Sovietică). Acea reuniune a stabilit sferele de influență ale vremii și a pus bazele ordinii postbelice, făcând ca termenul „Yalta” să devină sinonim cu înțelegerile dintre marile puteri impuse peste capul statelor mai mici. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a numărat printre liderii care și-au exprimat îngrijorarea că cei trei președinți ar putea încerca să reconfigureze ordinea internațională după propriile interese, fără a consulta statele mai mici.

Putin le-a mai spus jurnaliștilor că discuțiile de la summitul trilateral au avut loc într-un format foarte deschis, ceea ce a permis o mai bună înțelegere reciprocă. Potrivit acestuia, summitul cu Xi Jinping și Trump a fost foarte util.

Liderul de la Kremlin și-a exprimat dorința ca întâlnirile cu liderii Chinei și Statelor Unite să continue în acest format.

„Numai Dumnezeu știe ce se va întâmpla în continuare, dar aș vrea să existe o înțelegere reciprocă”, a declarat Putin după summitul cu Trump și Xi Jinping.

Confirmând criticile formulate anterior de Donald Trump, președintele rus a declarat și el că CPI/Curtea Penală Internațională își depășește competența și ia decizii incorecte din punct de vedere juridic.

Putin a declarat că, în cadrul întâlnirii, a discutat despre o posibilă reformă a ONU cu Xi Jinping și Trump. Liderii au abordat, de asemenea, prevenirea proliferării armelor nucleare, probleme de securitate în sensul cel mai larg și asigurarea liberei navigații.

Președintele rus a clarificat că, după etapa protocolară, a început un schimb liber de opinii.

„Au fost o serie de alte probleme pe care le-am discutat. Dar știți, ceea ce mi-a plăcut și mi-a lăsat o impresie foarte pozitivă a fost faptul că, după declarațiile oficiale, când dumneavoastră, presa și colegii dumneavoastră ați fost în sală, apoi, după discursurile noastre formale, pregătite, a început o discuție liberă. Și nu cred că cineva se aștepta la asta. Dar Președintele Republicii Populare Chineze și inițiatorul acestei întâlniri a reușit să creeze o atmosferă care a permis un schimb liber de opinii pe mai multe teme de interes comun, reciproc. Aceasta a fost, poate, partea cea mai interesantă. Această discuție a avut loc într-un mod absolut liber și foarte sincer. Ne-a permis să ne înțelegem mai bine și, în opinia mea, a creat condițiile pentru acorduri ulterioare – fie în acest format, fie în altul, nu contează; per total, această întâlnire a fost foarte utilă.“, a transmis președintele.

Vladimir Putin și-a exprimat încrederea că Donald Trump este sincer angajat să rezolve conflictul ucrainean.

„(…) situația politică internă din Statele Unite și sistemul politic de acolo sunt complexe, am putea spune chiar complicate. Există multe contragreutăți, tot felul de instrumente pentru menținerea unui echilibru al puterii politice. Prin urmare, când privești din exterior, pare inconsistent, nu chiar așa cum ți-ai dori să fie. Dar cel mai important lucru este altceva. Cel mai important lucru – nu am nicio îndoială în privința asta – este că președintele Trump se străduiește sincer să rezolve conflictele, inclusiv cel ucrainean, și se străduiește sincer să îmbunătățească relațiile bilaterale într-o serie de domenii, inclusiv, ceea ce este, desigur, important pentru noi, relația dintre SUA și Rusia. Desigur, monitorizăm lucrurile. Desigur, ne-ar plăcea ca lucrurile să fie finalizate mai repede și mai eficient. Dar lucrăm pornind de la realitățile vieții și sperăm că această atitudine va continua. Am spus acest lucru în timpul discuțiilor noastre și pot să-l repet acum într-un format multilateral. La urma urmei, am lucrat cu președintele Trump în timpul primului său mandat. Am încetat să colaborăm cu el după ce și-a pierdut președinția în 2020. Dar, per total, atât acum, cât și înainte, avem un teren comun în abordările noastre față de așa-numitele valori civilizaționale. Există ceva aici care, dacă nu ne unește, cel puțin sugerează o anumită similaritate de opinii.“ „În relațiile dintre Rusia și Statele Unite, este mai bine să existe acorduri dificil de implementat decât să nu existe niciunul.“, a transmis președintele.

Președintele rus a numit formatul trilateral Rusia-China-SUA un succes.