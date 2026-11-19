Parlamentul de la Copenhaga a ratificat joi, în unanimitate, un acord de securitate negociat cu administrația președintelui american Donald Trump, care permite extinderea prezenței militare a SUA pe insula arctică, relatează Reuters.

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat acordul în luna septembrie pentru a aplana tensiunile apărute după ce Trump a amenințat, în repetate rânduri, că va prelua controlul asupra insulei bogate în resurse minerale, un teritoriu danez autoguvernat, locuit de 57.000 de oameni.

Documentul reafirmă însă suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare, după luni întregi de tensiuni provocate de amenințările liderului de la Casa Albă privind preluarea controlului asupra teritoriului. Acordul a fost susținut de 109 legislatori danezi, niciunul votând împotrivă.

Acordul nu necesită aprobarea Senatului SUA

Acordul nu necesită aprobarea Senatului SUA. În urma votului de joi de la Copenhaga, acest acord executiv va intra în vigoare imediat ce Ministerul de Externe danez va notifica partea americană, printr-o notă diplomatică, în legătură cu finalizarea procedurilor. Acordul extinde rolul armatei americane în Groenlanda, inclusiv permisiunea de a instala sistemul de apărare antirachetă Golden Dome (Cupola de Aur), reafirmând totodată suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare, scrie Agerpres.

”Există însă numeroase indicii că acesta nu este un sfârșit, ci mai degrabă un început’Având acest tratat, SUA vor putea solicita o influență mai mare asupra deciziilor care implică politica de securitate, precum și asupra unei părți din extracția resurselor strategice”, a explicat Mikkel Vedby Rasmussen, profesor de științe politice la Universitatea din Copenhaga.