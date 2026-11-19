Întâlnirea dintre Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping marchează sfârșitul lumii unipolare care a definit epoca de după Războiul Rece, scrie The Wall Street Journal.

Potrivit publicației, această întâlnire indică eșecul eforturilor țărilor occidentale de a izola Rusia. Publicațiile din presa liberală susțin că prima întâlnire trilaterală la nivel înalt între trei lideri cu tendințe spre autoritarism, deținători al celor mai mari arsenale nucleare, marchează un semn al sfârșitului ordinii mondiale unipolare de după prăbușirea Zidului Berlinului și destrămarea Uniunii Sovietice.

Analiștii au comparat momentul geopolitic cu conferința de la Ialta în 1945, unde s-au întâlnit președintele american Franklin D. Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și liderul sovietic Iosif Stalin. „Cei Trei Mari” au discutat despre reorganizarea Germaniei după răsturnarea regimului nazist, coordonarea etapei finale a celui de-al Doilea Război Mondial împotriva Japoniei, punerea bazelor pentru ONU și împărțirea sferelor de influență în Europa postbelică.

În cazul summitului APEC de la Shenzhen la care au participat și alți lideri asiatici, relatările din presa internațională au subliniat accentul pus pe finalul lumii unipolare dominate de SUA și pe avertismentele lui Xi Jinping privind riscurile unilateralismului.

Discuțiile dintre cei trei mari lideri au vizat riscurile nucleare după expriarea ultimului tratat major privind arsenalele nucleare și controlul asupra armamentului bazat pe inteligența artificială. Xi Jinping a propus chiar eliminarea și interzicerea armelor nucleare, invocând ipoteza că un potențial război nuclear n-ar avea niciun câștigător și ar putea provoca dispariția vieții planetare.

Cei trei lideri au analizat și modul cum ar putea coopera o nouă ordine mondială mai fragmentată și instabilă – este începutul unei epoci multipolare.

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