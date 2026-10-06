„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 6 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Daniel Zamfir, detalii despre noul premier desemnat. Luca Niculescu, drumul spre anticipate?

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vicepreședintele PSD Daniel Zamfir vorbește despre noul premier desemnat. Matematicianul Nicușor și necunoscuta din Guvern. Luca Niculescu, soluția pentru Palatul Victoria sau drumul spre anticipate? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Ce fel de Cabinet ar urma să propună Luca Niculescu: unul tehnocrat sau unul politic? Reușește să obțină o majoritate?

Nicușor Dan, la un pas de suspendare? Câte semnături s-au strâns?