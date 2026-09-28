Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezbatem cu secretara Camerei Deputaților Ramona Bruynseels AUR cele mai importante subiecte ale zilei. Analiza momentului despre Siegfried Mureșan și guvernul care e greu să treacă! Ne îndreptăm spre alegeri anticipate? Negocieri secrete AUR-PSD? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Analiștii economici dau de pământ cu programul de guvernare Mureșan! Aflați la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de ce!

Fritz, show electoral de „adio primarie”! Care sunt mizele?

Bătălia politică, faza pe ambasadori! Cum au ajuns Germania și SUA actori în filmul crizei politice de la București.