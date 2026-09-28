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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 28 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Ramona Bruynseels analizează guvernul Mureșan. Suntem cu un pas mai aproape de anticipate?

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 28 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Ramona Bruynseels analizează guvernul Mureșan. Suntem cu un pas mai aproape de anticipate?
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezbatem cu secretara Camerei Deputaților Ramona Bruynseels AUR cele mai importante subiecte ale zilei. Analiza momentului despre Siegfried Mureșan și guvernul care e greu să treacă! Ne îndreptăm spre alegeri anticipate? Negocieri secrete AUR-PSD?  Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Analiștii economici dau de pământ cu programul de guvernare Mureșan! Aflați la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de ce!

Fritz, show electoral de „adio primarie”! Care sunt mizele?

Bătălia politică, faza pe ambasadori! Cum au ajuns Germania și SUA actori în filmul crizei politice de la București.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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