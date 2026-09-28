Ben Oni Ardelean (PNL) și Fabian Radu (AUR) s-au contrazis în platoul Gândul pe tema „cine a dat foc la țară”. Reprezentantul PNL a acuzat AUR, PSD și pe Nicușor Dan că au creat această criză politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.



Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ben Oni Ardelean: „Desemnarea lui Mureșan se va întoarce ca un bumerang împotriva lui Nicușor Dan”

Invitat la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Ben Oni Ardelean spune că desemnarea lui Mureșan se va întoarce împotriva lui Nicușor Dan. Fostul deputat PNL îl acuză pe președinte că ar fi dat foc „la casă” împreună cu AUR și PSD. Acesta susține că AUR se va întoarce împotriva social-democraților, iar Nicușor Dan nu va fi pus într-o postură prea confortabilă.

„Desemnarea lui Mureșan se va întoarce ca un bumerang împotriva lui Nicușor Dan. Pentru că în momentul în care el merge mai departe cu primul lui plan, și anume cel de a da foc la casă, în care a oficializat acest concubinaj între AUR și PSD, și va duce mai departe acest concubinaj spre o căsătorie oficială… În momentul respectiv, Nicușor Dan va fi suspendat. AUR se va urca pe masă, va întoarce masa în cap împotriva PSD-ului… PSD-ul va avea o mare problemă cu Bruxelles, cu partenerii externi și cu toată lumea din zona occidentală… Și în contextul acesta, nu o să-l văd bine nici pe Nicușor Dan, nici pe AUR, nici pe PSD.”, susține Ben Oni Ardelean, fost deputat PNL.

Fabian Radu: „Românii au început să sufere din cauza măsurilor luate de Guvernul Bolojan”

Ca răspuns la declarațiile lui Ardelean, deputatul AUR spune că povestea e interesantă, însă nimeni nu ține cont de români. Fabian Radu menționează că Bolojan este cel care i-a făcut pe români să sufere cel mai mult.

„Foarte interesantă poveste. N-am auzit nimic de românii în această ecuație. Am auzit de fiecare partid în parte, dar nu de români, de populație, de cetățeni. Spunea doamna de la USR cât suferă românii din lipsa unui guvern. Românii au început să sufere din cauza măsurilor luate de un guvern, nu de lipsa unui guvern cu puteri depline. Bineînțeles că e nevoie de un guvern normal, dar nu tot Bolojan.”, menționează Fabian Radu, deputat AUR.

România, în flăcări. Cine i-a dat foc?

Fostul deputat PNL afirmă că românii o duc rău din cauza partidelor PSD și AUR, care s-au înțeles cu Nicușor Dan și au destabilizat țara. Acesta îl acuză direct pe deputatul AUR că a adus țara în această criză politică prin moțiunea de cenzură.

„Românii o duc greu pentru că la un moment dat PSD-ul cu AUR, împreună cu tovarășul Nicușor Dan, au dat foc la casă. Arde casa și acum Nicușor stă în afara casei, AUR stă în afara casei și PSD-ul la fel, și spun că arde casa. Păi nu voi ați da foc la casă? Cine a făcut circul ăsta? Voi ați dat foc la casă.”, comentează Ardelean.

Ca răspuns, Fabian Radu adaugă că AUR a văzut direcția greșită în care merge țara și a pus stop. Mergând pe metafora casei în flăcări, deputatul AUR precizează că Bolojan este incendiatorul și trebuia scos din casă cu orice preț.

„În momentul în care vezi că lucrurile merg într-o direcție greșită trebuie să pui stop. Eu văd că oamenii ne împărtășesc părerea. Casa arde pentru că i-ați dat foc. Primul pas a fost să scoatem incendiatorul din casă. Am inițiat moțiunea de cenzură. Problema este cine a inițiat măsurile”, adaugă Fabian Radu.

Guvernul Bolojan se află în interimat de 146 de zile. Bolojan a fost demis în data de 5 mai prin moțiune de cenzură inițiată de partidele PSD și AUR și a trecut cu 281 de voturi pentru.