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Politologul Cristian Preda susține că fost agresat pe stradă și făcut „satanist european”. Acesta dă vina pe mesajele „pro-ruse” ale lui George Simion

Ruxandra Radulescu
Politologul Cristian Preda susține că fost agresat pe stradă și făcut
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Cristian Preda, analist politic și fost susținător al lui Ilie Bolojan, relatează, într-o postare pe Facebook, publicată marți 10 noiembrie, că un individ necunoscut l-a abordat pe stradă și i s-a adresat cu apelativul „satanist european”. Incidentul ar fi avut loc cu o zi în urmă, când șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut o vizita oficială în România.

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Politologul este de părere că discursul liderului AUR, George Simion, despre care consideră că include mesaje „anti-europene” și „pro-ruse”, i-ar influența pe unii cetățenii să adopte un comportament antisocial.

„Mesajele anti-europene și pro-ruse ale lui George Simion sunt preluate de tot felul de lume”, a precizat Cristian Preda.

Politologul Cristian Preda susține că ar fi fost amenințat: „Vin rușii să vă omoare”

Profesorul universitar Cristian Preda a relatat și dialogul pe care l-ar fi avut cu individul, care l-a acostat pe Bulevardul Știrbei Vodă, chiar în zona centrală a Bucureștiului.

Analistul politic susține că bărbatul respectiv ar fi lansat o amenințare bizară: „vin rușii să vă omoare pe voi, toți sataniștii europeni”

„Ieri, pe Știrbei Vodă, când mergeam de la Rectorat spre clădirea unde aveam următorul curs, am avut parte de următorul “dialog”.
– Satanistule european, nu te duci la gară?
– Ce doriți?, i-am răspuns insului de vreo 40 de ani, îmbrăcat îngrijit, dar foarte agresiv.
– Să te duci la Gara de Nord!
– De ce?
– Păi, vin rușii să vă omoare pe voi, toți sataniștii europeni…
– Asta vreți, să vină rușii și să ne omoare pe unii din noi?
– Da, și or să vină.
Mi-am văzut de drum și l-am lăsat să se ducă să-și aștepte rușii.”, a scris Cristian Preda în postarea de pe Facebook.

Cristian Preda s-a întors împotriva lui Bolojan, după ce a fost afectat de măsurile de austeritate

Amintim că politologul Cristian Preda a fost un susținător al lui Ilie Bolojan și al măsurilor din învățământul preuniversitar, luate de fostul premier, cum ar fi: reducerea normei didactice pentru profesori, comasarea școlilor din mediul rural, mărirea normei didactice.

Preda afirma, la acel moment, că așa-zisă „reformă” a Guvernului Bolojan era justificată întrucât, susținea el, profesorii ar fi slab pregătiți, iar elevii din mediul rural nu ar da randament la clase.

Atitudinea lui Cristian Preda s-a schimbat radical, atunci când Bolojan a extins măsurile de austeritate și în învățământul universitar, prin reducerea indemnizațiilor pentru titlul științific de doctor. Citiți mai multe AICI.

Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor, în direct, la TV

În semn de protest, Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor, în platoul televiziunii DIGI24 și a precizat că se simte „umilit”, când fostul premier a decis să-i reducă veniturile.

„În aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară,” a declarat profesorul.

Și dacă statul te umilește în halul ăsta, consideră că marea problemă a țării ăsteia este infima sumă de 890 lei brut din care rămân câțiva bănuți pentru cei care au trudit ca să-și facă o carieră în universități și în institute de cercetare, atunci așa trebuie să ne comportăm și noi” a afirmat la acel moment Cristian Preda.

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