Mesajul transmis de Nicușor Dan după accidentul tragic din Bulgaria, soldat cu 12 morți și zeci de răniți

Președintele Nicușor Dan a transmis marți, prin intermediul unei postări pe pagina sa de X, un mesaj de condoleanțe autorităților și poporului bulgar, după ce 12 persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut pe autostrada Trakia din Bulgaria, în apropierea orașului Yambol. Alte 48 de persoane, printre care și un român, au fost rănite.

”Am aflat cu mare tristețe despre tragicul accident rutier din Bulgaria, lângă Yambol, care a făcut multe victime și a lăsat mulți alții răniți. Condoleanțele mele din suflet familiilor și celor dragi victimelor și urările mele pentru o recuperare rapidă a tuturor celor răniți.

Am fost informat că un cetățean român se află și el printre răniți și primește îngrijiri medicale. România este alături de Bulgaria și de poporul său în acest moment dificil”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de X.

Tragedie în Bulgaria: Cel puțin 12 morți și aproape 50 de răniți în două accidente auto în lanț

Marți dimineață, 10 noiembrie, cel puțin 12 oameni au murit și alți 48 au fost răniți—printre care și un cetățean român—în urma a două caramboluri masive produse pe ambele sensuri ale autostrăzii Tracia.

Forțele de ordine au comunicat ulterior că au fost implicate 86 de vehicule: 63 pe benzile de circulație spre Burgas și 23 pe sensul opus. Acestea au estimat numărul victimelor la 50, repartizate în trei regiuni: 28 în Sliven, 16 în Yambol și șase în Burgas. Cele două caramboluri în lanț au avut loc pe autostrada A1 „Trakia”, în sud-estul Bulgariei, în apropierea orașului Iambol (Yambol).

O stare de urgență parțială a fost declarată în municipalitățile Straldzha, Tundzha și Yambol. Regimul de urgență a fost introdus prin ordinul guvernatorului regional Yambol, Gheorghi Chalakov, și a intrat în vigoare la ora 7:30, pe 10 noiembrie 2026, a anunțat Administrația Regională locală. Introducerea măsurii este dictată de situația extrem de complicată din regiune și de pagubele materiale semnificative cauzate de accidentele rutiere grave de pe autostradă.