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Când ar putea fi repornit Reactorul 1 de la Cernavodă. Ministrul Energiei: „Rezultatul tehnic a stabilit cauza defecțiunii”

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Unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă ar urma să fie repus în funcțiune în două până la patru zile, după identificarea defecțiunii tehnice, a spus marți, 10 noiembrie, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la Antena 3 CNN, potrivit Mediafax.

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Ministrul a anunțat și noi discuții cu furnizorii de electricitate, în vederea pregătirii unor măsuri menite să reducă presiunea prețurilor asupra consumatorilor.

Defecțiunea de la Cernavodă, identificată. Reactorul ar urma să fie repornit în câteva zile

Ministrul Energiei a mai explicat că specialiștii au stabilit cauza problemei tehnice și au identificat componenta care necesită intervenție.

„Rezultatul tehnic a stabilit cauza defecțiunii, a stabilit efectiv ce piesă trebuie remediată. Se lucrează la această remediere și, spuneam, conform rezultatului care l-am primit la Minister, în minim două zile, maxim patru zile, această unitate va fi repusă în funcție”, a declarat Dumitru Chisăliță.

În ce privește Unitatea 2, ministrul a precizat că o decizie privind resincronizarea acesteia la Sistemul Energetic Național ar putea fi luată chiar marți.

Potrivit spuselor sale, revenirea unității în sistem ar contribui la creșterea cantității de energie electrică disponibile, în special în intervalele de seară, când consumul este ridicat.

Negocieri cu furnizorii pentru reducerea presiunii asupra consumatorilor

Întrebat despre evoluția prețurilor la electricitate și posibilitatea ca unele oferte să depășească 2 lei/kWh, ministrul a afirmat că ministerul poartă discuții cu furnizorii de energie și gaze.

„Există în momentul de față discuții pe care le purtăm cu furnizorii din energie și din gaze în același timp, dar partea de energie ne interesează în mod special în momentul de față, tocmai datorită evoluției de astăzi, dar și datorită situației legate de necesitatea de a trece cu bine această iarnă”, a afirmat ministrul.

Acesta a explicat și faptul că autoritățile analizează un mecanism care să permită obținerea energiei electrice la prețuri competitive, respectând cadrul legal existent.

„În ceea ce privește mecanismul pe care îl propunem, este un mecanism care privește o modalitate de a se obține o energie electrică la prețuri competitive, pentru că trebuie să respectăm aceste lege în momentul de față, dar, în același timp, să existe o reducere a presiunii la nivelul consumatorilor de energie din momentul de față.”

Măsurile ar putea fi introduse de la 1 decembrie

Ministrul a mai precizat că o nouă rundă de discuții cu furnizorii este programată pentru miercuri, 11 noiembrie.

„Mâine, cel mai probabil, vom avea o a doua rândă de discuții cu furnizorii și, în același timp, încercăm discuții cu entitățile care vor trebui să aprobe propunerele noastre (…) dorința noastră este, la 1 decembrie, să avem măsuri”, a declarat Chisăliță.

Ministrul nu a prezentat, până acum, forma concretă a măsurilor și nici impactul financiar estimat pentru consumatori.

Despre prețurile de peste 2 lei/kWh: Datele se află la ANRE

Întrebat, de asemenea, până la ce nivel ar putea ajunge tarifele pentru românii ale căror contracte de furnizare expiră, Chisăliță a precizat că informațiile detaliate privind ofertele și prețurile practicate de furnizori se află la autoritatea de reglementare.

„La momentul de față, aceste răspunsuri nu se găsesc la Ministerul Energiei. Ele țin exclusiv de cei care urmăresc piața și au aceste prețuri. Este vorba de Autoritatea Națională de Reglamentare în domeniul Energiei”, a declarat acesta.

Ministrul a reiterat că ministerul utilizează datele furnizate de autoritatea de reglementare pentru evaluarea evoluțiilor din piață.

Declarațiile acestea vin în contextul preocupărilor privind funcționarea centralei de la Cernavodă și evoluția costurilor energiei electrice înaintea sezonului rece.

Sursa video: Antena 3 CNN

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