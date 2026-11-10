Ce au discutat delegațiile din Ucraina, Rusia și Statele Unite în cadrul primei runde de negocieri de la Abu Dhabi

Publicația Ukrainska Pravda, care citează o sursă din cadrul delegației ucrainene, relatează că debutul negocierilor de la Abu Dhabi dintre Ucraina, SUA și Rusia a pus pe masă subiecte critice: arhitectura postbelică, pretențiile rusești și mecanismele de garantare a securității.

Potrivit sursei, părțile s-au concentrat în principal asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina și pentru Europa în ansamblu. De asemenea, au fost discutate separat cererile Rusiei privind propriile garanții de securitate.

Un alt subiect cheie, abordat în cadrul discuțiilor, a fost viitorul postbelic, inclusiv reconstrucția Ucrainei și crearea unei noi arhitecturi de securitate europeană.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

„Poziția principală a părții ucrainene este că, în primul rând, războiul trebuie să ia sfârșit. Abia atunci va putea începe procesul de creare a unei noi arhitecturi de securitate în Europa – una care să asigure stabilitatea pe termen lung și să prevină noi agresiuni.”, a transmis Ukranska Pravda.

Pe 10 noiembrie, în Emiratele Arabe Unite au început discuțiile trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia, axate pe încetarea ostilităților. Înaintea discuțiilor, delegația ucraineană a avut întâlniri separate cu partenerii europeni și cu reprezentanții SUA.

Discuțiile sunt programate pentru perioada 10-11 noiembrie. Partea ucraineană a declarat anterior că nu se așteaptă la un progres decisiv la prima întâlnire, dar că are mai multe speranțe în ceea ce privește a doua rundă.