Ministrul Finanțelor anunță că a deblocat 2 miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat pentru comunități

Ministrul Finanțelor a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că a deblocat 2 miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat pentru comunități.

Alexandru Nazare subliniază că a semnat ordinul prin care va fi pusă în aplicare măsura prevăzută la rectificarea bugetară. Acesta anunță că primăriile și consiliile județene pot depune cererile până la 25 noiembrie 2026 inclusiv. Ministrul subliniază că este vorba despre restanțe acumulate în timp, inclusiv din anii anteriori.

”2 mld. lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat pentru comunități. Mecanismul este acum operațional.

Am semnat ordinul prin care punem în aplicare măsura prevăzută la rectificarea bugetară. Normele și formularele au fost publicate, iar primăriile și consiliile județene pot depune cererile până la 25 noiembrie 2026 inclusiv. Vorbim despre restanțe acumulate în timp, inclusiv din anii anteriori și despre obligații rămase neachitate în cursul acestui an. La sfârșitul lui august, aproape 166 de milioane de lei din arieratele locale aveau o vechime de peste un an, provenind, așadar, din obligații scadente înainte de septembrie 2025. Mecanismul vizează plățile restante înregistrate la 30 septembrie 2026, pentru bunuri, servicii și lucrări de care comunitățile au beneficiat deja”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. Nazare: ”Este o soluție pentru administrațiile locale, dar și pentru firmele care, în așteptarea plăților, au ajuns să acumuleze propriile datorii către stat” Ministrul Finanțelor subliniază că prin această rectificare au fost asigurate resursele și cadrul necesar pentru a rezolva o parte din obligațiile acumulate și a explicat cum funcționează mecanismul. Termenul de depunere este 25 noiembrie, iar sumele repartizate și neutilizate vor fi retrase la 21 decembrie.

”Prin rectificare, am asigurat resursele și cadrul necesar pentru a rezolva o parte din aceste obligații acumulate. Este o soluție pentru administrațiile locale, dar și pentru firmele care, în așteptarea plăților, au ajuns să acumuleze propriile datorii către stat.

Cum funcționează: stingem simultan datoria administrației locale către furnizor și datoria fiscală a furnizorului către stat. Operațiunile se derulează în circuit închis, prin Trezorerie, pe baza acordurilor încheiate și a obligațiilor fiscale confirmate de ANAF. Firma își recuperează creanța prin stingerea propriilor datorii fiscale, în limita sumelor eligibile.