Prima pagină » Știri politice » Ministrul Finanțelor anunță că a deblocat 2 miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat pentru comunități

Ministrul Finanțelor anunță că a deblocat 2 miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat pentru comunități

Ministrul Finanțelor anunță că a deblocat 2 miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat pentru comunități
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Finanțelor a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că a deblocat 2 miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat pentru comunități.

Alexandru Nazare subliniază că a semnat ordinul prin care va fi pusă în aplicare măsura prevăzută la rectificarea bugetară. Acesta anunță că primăriile și consiliile județene pot depune cererile până la 25 noiembrie 2026 inclusiv. Ministrul subliniază că este vorba despre restanțe acumulate în timp, inclusiv din anii anteriori.

2 mld. lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale și ale firmelor care au lucrat pentru comunități. Mecanismul este acum operațional.

Am semnat ordinul prin care punem în aplicare măsura prevăzută la rectificarea bugetară. Normele și formularele au fost publicate, iar primăriile și consiliile județene pot depune cererile până la 25 noiembrie 2026 inclusiv. Vorbim despre restanțe acumulate în timp, inclusiv din anii anteriori și despre obligații rămase neachitate în cursul acestui an. La sfârșitul lui august, aproape 166 de milioane de lei din arieratele locale aveau o vechime de peste un an, provenind, așadar, din obligații scadente înainte de septembrie 2025. Mecanismul vizează plățile restante înregistrate la 30 septembrie 2026, pentru bunuri, servicii și lucrări de care comunitățile au beneficiat deja”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Nazare: ”Este o soluție pentru administrațiile locale, dar și pentru firmele care, în așteptarea plăților, au ajuns să acumuleze propriile datorii către stat”

Ministrul Finanțelor subliniază că prin această rectificare au fost asigurate resursele și cadrul necesar pentru a rezolva o parte din obligațiile acumulate și a explicat cum funcționează mecanismul. Termenul de depunere este 25 noiembrie, iar sumele repartizate și neutilizate vor fi retrase la 21 decembrie.
”Prin rectificare, am asigurat resursele și cadrul necesar pentru a rezolva o parte din aceste obligații acumulate. Este o soluție pentru administrațiile locale, dar și pentru firmele care, în așteptarea plăților, au ajuns să acumuleze propriile datorii către stat.
Cum funcționează: stingem simultan datoria administrației locale către furnizor și datoria fiscală a furnizorului către stat. Operațiunile se derulează în circuit închis, prin Trezorerie, pe baza acordurilor încheiate și a obligațiilor fiscale confirmate de ANAF. Firma își recuperează creanța prin stingerea propriilor datorii fiscale, în limita sumelor eligibile.
Pot fi acoperite restanțele către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, înregistrate la 30 septembrie, inclusiv cele ale instituțiilor și spitalelor din subordinea autorităților locale. Mecanismul include și sumele certe și exigibile datorate furnizorilor de energie termică și operatorilor de transport public local, precum și obligațiile fiscale eligibile ale administrațiilor și instituțiilor locale. Pentru companii, înseamnă reducerea datoriilor fiscale și a presiunii pe care întârzierile statului o pun asupra activității lor. Pentru administrațiile locale, înseamnă stingerea restanțelor și o relație mai bună cu furnizorii. Pentru buget, înseamnă recuperarea unor creanțe fiscale și reducerea blocajelor din economie”, a explicat Alexandru Nazare.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEOScandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR denunță o alianță între PSD și AUR
13:27
Scandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR denunță o alianță între PSD și AUR
CONTROVERSĂTarifele majorate de UE închid fabrica din Iași a miliardarului Rinat Ahmetov la mai puțin de 1 an de la cumpărare. Magnatul ucrainean crescuse numărul de angajați și mărise considerabil producția companiei
13:24
Tarifele majorate de UE închid fabrica din Iași a miliardarului Rinat Ahmetov la mai puțin de 1 an de la cumpărare. Magnatul ucrainean crescuse numărul de angajați și mărise considerabil producția companiei
FLASH NEWSSorin Lazăr, fost deputat PSD, ales șef interimar al Curții de Conturi
12:06
Sorin Lazăr, fost deputat PSD, ales șef interimar al Curții de Conturi
EXCLUSIVIoana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, s-a angajat la PNL: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă”, a declarat pentru Gândul. Când a început colaborarea cu liberalii și ce responsabilități va avea fosta jurnalistă
11:24
Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, s-a angajat la PNL: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă”, a declarat pentru Gândul. Când a început colaborarea cu liberalii și ce responsabilități va avea fosta jurnalistă
FLASH NEWSUn important lider liberal îl somează pe Bolojan să facă alegeri interne în PNL: „Oprește dictatura!”
10:35
Un important lider liberal îl somează pe Bolojan să facă alegeri interne în PNL: „Oprește dictatura!”
CONTROVERSĂPetrișor Peiu semnalează o premieră nedorită: „Nu am mai avut niciodată recesiune simultan cu creșterea deficitului comercial. Nu e boală ușoară”
10:23
Petrișor Peiu semnalează o premieră nedorită: „Nu am mai avut niciodată recesiune simultan cu creșterea deficitului comercial. Nu e boală ușoară”
Mediafax
Cum afli câți bani ai în Pilonul 2 de pensii / Pașii pe care trebuie să-i urmezi
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Mediafax
Incredibil. Primarul unei comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede
Click
Totul sau nimic: Karma lovește în dragoste pentru 3 zodii, până la finalul lunii noiembrie
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Cancan.ro
Primăriile dau bani pensionarilor de Crăciun! Unde se acordă ajutoare de până la 600 de lei
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cine a inventat jurnalul personal? De la egipteanul care construia piramide la Marcus Aurelius, împăratul care își scria gândurile acum 2.000 de ani (P)
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
FLASH NEWS80% din locurile de cazare din Craiova, ocupate în perioada târgului de Crăciun. Apartamentele în regim hotelier, închiriate și cu 1.200 de lei pe noapte
13:26
80% din locurile de cazare din Craiova, ocupate în perioada târgului de Crăciun. Apartamentele în regim hotelier, închiriate și cu 1.200 de lei pe noapte
ULTIMA ORĂAlertă în Spania. Schimb de focuri urmat de o explozie devastatoare în orașul Oviedo. Un polițist a murit, iar altul a fost grav rănit după detonarea unui rucsac suspect. Cum s-a petrecut atacul
13:22
Alertă în Spania. Schimb de focuri urmat de o explozie devastatoare în orașul Oviedo. Un polițist a murit, iar altul a fost grav rănit după detonarea unui rucsac suspect. Cum s-a petrecut atacul
ADVERTORIALCât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție
13:12
Cât costă, de fapt, o ciobitură pe capotă? Revopsire, retuș sau folie de protecție
FLASH NEWSUnitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie reconectată miercuri la Sistemul Energetic Național
13:03
Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie reconectată miercuri la Sistemul Energetic Național
DIGITALIZARELuca Niculescu spune că digitalizarea administrației nu se rezumă doar la mutarea formularelor de pe hârtie pe ecran
12:28
Luca Niculescu spune că digitalizarea administrației nu se rezumă doar la mutarea formularelor de pe hârtie pe ecran
FLASH NEWSRheinmetall a achitat cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei
12:22
Rheinmetall a achitat cele 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei

Cele mai noi

Trimite acest link pe