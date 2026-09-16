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Sistemul electoral al Rusiei, spart de hackeri cu puțin timp înaintea alegerilor pentru Duma de Stat

Sistemul electoral al Rusiei, spart de hackeri cu puțin timp înaintea alegerilor pentru Duma de Stat
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Sistemul electoral electronic al Rusiei, introdus în acest an înaintea alegerilor pentru Duma de Stat, a fost ținta unui nou atac cibernetic. Gruparea anonimă CikLeak susține că a obținut acces la infrastructura Comisiei Electorale Centrale și la sistemele companiei care a dezvoltat platforma.

Anunțul vine la doar câteva ore după ce oficialii ruși au vorbit despre securitatea sistemului și despre numărul mare de atacuri informatice cu care acesta s-a confruntat.

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Ce este GAS Elections 2.0 și cum a reușit gruparea CikLeak să acceseze sistemele Rostelecom

Șefa Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Ella Pamfilova, a declarat că Sistemul Electoral Automat de Stat GAS Vybory (GAS Elections 2.0) s-a confruntat cu un număr fără precedent de atacuri cibernetice de la lansare.

Sistemul a fost prezentat la începutul acestui an, în pregătirea alegerilor pentru Duma de Stat, programate în perioada 18-20 septembrie.

În cadrul unei reuniuni a Comisiei Electorale Centrale, Pamfilova și ministrul adjunct al dezvoltării digitale, Oleg Kachanov, au recunoscut că platforma a fost vizată de numeroase atacuri informatice.

Cei doi oficiali au insistat însă că sistemul rămâne „la maximum de sigur”. Ei au anunțat că măsurile de protecție vor fi consolidate, inclusiv prin măsuri de securitate fizică menite să protejeze infrastructura sistemului și secțiile de votare.

CikLeak susține că a obținut acces la sistem

La doar câteva ore după declarațiile oficialilor ruși, gruparea anonimă de hackeri CikLeak a anunțat că a spart infrastructura GAS Elections 2.0 a Comisiei Electorale Centrale, precum și sistemele companiei Tsifrotekh, contractorul responsabil de dezvoltarea platformei și filială a Rostelecom.

Potrivit grupării, datele obținute în urma atacului includ documente interne ale companiei, cod sursă, înregistrări ale unor ședințe, parole și corespondența angajaților.

În mesajul publicat online, CikLeak susține că scopul atacului nu a fost să perturbe procesul de votare.

Gruparea spune că a vrut să arate cât de vulnerabil este sistemul și susține că acesta ar putea permite autorităților să modifice rezultatele alegerilor.

Hackerii afirmă că vor să transmită un mesaj alegătorilor ruși și îi îndeamnă să voteze personal. În opinia lor, noul sistem de vot electronic la distanță al Comisiei Electorale Centrale este opac și vulnerabil la manipulare.

Important Stories confirmă autenticitatea documentelor scurse de la Tsifrotekh

Publicația independentă rusă Important Stories a anunțat că a analizat documentele furnizate de CikLeak și că le-a verificat autenticitatea.

Publicația a precizat că va publica propria evaluare a documentelor și a informațiilor conținute în acestea.

Jurnaliștii au încercat să obțină un punct de vedere și de la Alexey Gusev, directorul Tsifrotekh.

„Este prima dată când aud de așa ceva”, a răspuns acesta.

Primul scrutin federal pentru noul sistem

GAS Elections 2.0 a fost introdus la începutul anului 2026 și a înlocuit versiunea anterioară a sistemului, folosită de la sfârșitul anilor 1990.

Alegerile pentru noua componență a Dumei de Stat, programate în această lună, vor fi primul scrutin federal desfășurat cu ajutorul noii platforme.

La reuniunea Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova a descris sistemul drept unul dintre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic.

Potrivit șefei CEC, platforma ar trebui să permită autorităților electorale să mențină „standardele fundamentale”, inclusiv votul electronic la distanță și supravegherea video, în timpul alegerilor pentru Duma de Stat.

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