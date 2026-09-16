Prima pagină » Știri politice » Ciucu anunță că AUR nu mai poate fi ținut în afara guvernării

Ciucu anunță că AUR nu mai poate fi ținut în afara guvernării

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ciprian Ciucu a declarat, la emisiunea Ai Aflat!, că, din punctul său de vedere, AUR nu mai poate fi ținut în afara guvernării. Primarul Capitalei susține că partidul lui George Simion ar trebui să își ”oficializeze relația din Parlament”, cu PSD, și să guverneze împreună.

Ciucu susține că AUR nu mai poate fi ținut în afara guvernării

Ciucu susține că AUR ar trebui să ajungă, la un moment dat, la guvernare, având în vedere susținerea de care partidul beneficiază din partea electoratului. Prim-vicepreședintele PNL spune însă că un posibil „pericol” ar apărea în cazul în care formațiunea condusă de Simion ar „captura statul și nu i-ar mai da drumul”.

Întrebarea ar fi dacă poți ține, pe termen mediu și poate cât de cât lung, AUR în afara guvernării? Este o întrebare ipotetică, nu retorică. Dacă răspunsul este nu, până la urmă AUR trebuie să ajungă la guvernare dacă are susținerea poporului român și trebuie să-și dea măsura și capacitatea.

Aici pericolul vine dacă oamenii ăștia sunt cu adevărat razna, dacă poate fi genul de partid care să captureze statul și să nu-i mai dea drumul”, a declarat Ciucu.

Ciucu spune că AUR și PSD ar trebui să guverneze împreună

Ciucu spune că AUR și PSD ar trebui să guverneze împreună, însă, în opinia primarului Capitalei, AUR vrea mai degrabă „să se prefacă” că își dorește să ajungă la guvernare.

AUR nu poate guverna cu PNL în acest moment, pentru că a dat jos Guvernul, dar poate guverna cu PSD, pentru că împreună au dat jos Guvernul. Care este problema? Să-și asigure majoritatea. Să-și oficializeze relația din Parlament. Să-i spunem domnului președinte: „Dom’ne, oficializați-le cununia.” Oamenii au votat, le-au dat încredere.

Președintele nu-i vrea, așa spune. Nu știu de ce și nu știu dacă ei vor. Vor mai degrabă să se facă că vor și să aștepte să câștige mai mult în 2028. Nu sunt convins că vor. Cred că PSD ar vrea”, a transmis Ciucu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Siegfried Mureșan susține că unii social-democrați i-ar fi invitat pe liberali la o nouă guvernare comună
17:22
Siegfried Mureșan susține că unii social-democrați i-ar fi invitat pe liberali la o nouă guvernare comună
SCANDALOS Deputata traseistă „extremistă”, Andreea Cîmpianu – trecută de la Șoșoacă la PNL-Bolojan – încearcă să intimideze un reporter Gândul: „Ai 24h să ștergi mizeria de articol”. Ce a înfuriat-o
17:06
Deputata traseistă „extremistă”, Andreea Cîmpianu – trecută de la Șoșoacă la PNL-Bolojan – încearcă să intimideze un reporter Gândul: „Ai 24h să ștergi mizeria de articol”. Ce a înfuriat-o
EXCLUSIV Ciprian Ciucu anunță o alianță electorală cu USR pentru 2028, primul test fiind alegerile locale: Una e să pleci de la 20%, alta e să pleci de la 35-40%/Trebuie să gândim pragmatic/Sunt alegeri într-un singur tur
16:34
Ciprian Ciucu anunță o alianță electorală cu USR pentru 2028, primul test fiind alegerile locale: Una e să pleci de la 20%, alta e să pleci de la 35-40%/Trebuie să gândim pragmatic/Sunt alegeri într-un singur tur
FLASH NEWS UDMR, propunere inedită pentru viitorul Guvern. Cu ce variantă merge Kelemen Hunor, mâine, la Cotroceni
16:31
UDMR, propunere inedită pentru viitorul Guvern. Cu ce variantă merge Kelemen Hunor, mâine, la Cotroceni
REACȚIE Mesaj din tabăra anti-Bolojan înaintea consultărilor de la Cotroceni. Ce premier nu ar avea „niciun fel de susținere”
16:30
Mesaj din tabăra anti-Bolojan înaintea consultărilor de la Cotroceni. Ce premier nu ar avea „niciun fel de susținere”
FOTO Ilie Bolojan și sefa CCR, Simina Tănăsescu, surprinși din nou împreună după întâlnirea controversată din biroul președintelui Senatului. Cei doi, fotografiați la aceeași masă
16:10
Ilie Bolojan și sefa CCR, Simina Tănăsescu, surprinși din nou împreună după întâlnirea controversată din biroul președintelui Senatului. Cei doi, fotografiați la aceeași masă
Mediafax
Vot important în SUA privind războiul cu Iranul. Deputații cer retragerea trupelor americane
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Miliarde pentru Rheinmetall, zero trupe germane în România. Analist: „N-am descoperit harta pe care ne aflăm”
Mediafax
România, lecție de curățenie pentru străini: „Nu găsești un muc de țigară”
Click
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Imagini incredibile cu jetul eliberat de o gaură neagră supermasivă
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
VIDEO Plafonul unui avion s-a desprins în timpul zborului, în Iran. Pasagerii au filmat momentele de panică
17:30
Plafonul unui avion s-a desprins în timpul zborului, în Iran. Pasagerii au filmat momentele de panică
EXCLUSIV Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunț despre lucrările din Herăstrău: „Când terminăm partea hidrologică, ne apucăm de cea peisagistică. Vrem să revigorăm și partea istorică a parcului”
17:30
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunț despre lucrările din Herăstrău: „Când terminăm partea hidrologică, ne apucăm de cea peisagistică. Vrem să revigorăm și partea istorică a parcului”
NEGOCIERI Cu cine se prezintă Ilie Bolojan în fața lui Nicușor Dan la consultările de miercuri. Surpriza din delegație
17:08
Cu cine se prezintă Ilie Bolojan în fața lui Nicușor Dan la consultările de miercuri. Surpriza din delegație
INEDIT Oamenii de știință au descoperit că diavolii tasmanieni au conviețuit cu oamenii, acum 45.000 de ani. La ce erau folosiți
17:00
Oamenii de știință au descoperit că diavolii tasmanieni au conviețuit cu oamenii, acum 45.000 de ani. La ce erau folosiți
FLASH NEWS Rebelii Houthi au atacat cu rachete și drone instalațiile Saudi Aramco din portul Yanbu. Livrările de petrol către Europa sunt puse în pericol
17:00
Rebelii Houthi au atacat cu rachete și drone instalațiile Saudi Aramco din portul Yanbu. Livrările de petrol către Europa sunt puse în pericol
INFRASTRUCTURĂ Rusia vrea să construiască șapte „super-închisori” pentru a economisi costurile de cazare ale deținuților
17:00
Rusia vrea să construiască șapte „super-închisori” pentru a economisi costurile de cazare ale deținuților

Cele mai noi

Trimite acest link pe