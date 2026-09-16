Ciucu anunță că AUR nu mai poate fi ținut în afara guvernării

Ciprian Ciucu a declarat, la emisiunea Ai Aflat!, că, din punctul său de vedere, AUR nu mai poate fi ținut în afara guvernării. Primarul Capitalei susține că partidul lui George Simion ar trebui să își ”oficializeze relația din Parlament”, cu PSD, și să guverneze împreună.

Ciucu susține că AUR nu mai poate fi ținut în afara guvernării

Ciucu susține că AUR ar trebui să ajungă, la un moment dat, la guvernare, având în vedere susținerea de care partidul beneficiază din partea electoratului. Prim-vicepreședintele PNL spune însă că un posibil „pericol” ar apărea în cazul în care formațiunea condusă de Simion ar „captura statul și nu i-ar mai da drumul”.

”Întrebarea ar fi dacă poți ține, pe termen mediu și poate cât de cât lung, AUR în afara guvernării? Este o întrebare ipotetică, nu retorică. Dacă răspunsul este nu, până la urmă AUR trebuie să ajungă la guvernare dacă are susținerea poporului român și trebuie să-și dea măsura și capacitatea.

Aici pericolul vine dacă oamenii ăștia sunt cu adevărat razna, dacă poate fi genul de partid care să captureze statul și să nu-i mai dea drumul”, a declarat Ciucu.

Ciucu spune că AUR și PSD ar trebui să guverneze împreună

Ciucu spune că AUR și PSD ar trebui să guverneze împreună, însă, în opinia primarului Capitalei, AUR vrea mai degrabă „să se prefacă” că își dorește să ajungă la guvernare.

”AUR nu poate guverna cu PNL în acest moment, pentru că a dat jos Guvernul, dar poate guverna cu PSD, pentru că împreună au dat jos Guvernul. Care este problema? Să-și asigure majoritatea. Să-și oficializeze relația din Parlament. Să-i spunem domnului președinte: „Dom’ne, oficializați-le cununia.” Oamenii au votat, le-au dat încredere.

Președintele nu-i vrea, așa spune. Nu știu de ce și nu știu dacă ei vor. Vor mai degrabă să se facă că vor și să aștepte să câștige mai mult în 2028. Nu sunt convins că vor. Cred că PSD ar vrea”, a transmis Ciucu.