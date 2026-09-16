Germania își pregătește sistemul de sănătate pentru un scenariu de război. Mai exact, Berlinul a demarat un plan național de adaptare a spitalelor pentru scenarii de conflict armat pe teritoriul NATO, axat pe gestionarea victimelor în masă.

Potrivit unui reportaj Bloomberg, la spitalul din orașul Ulm, situat în sud-vestul Germaniei, au început să fie zăriți soldații în uniformă. Se pare că, la mulți metri sub secțiile aglomerate se află un buncăr din perioada Războiului Rece, care a redevenit brusc relevant.

Unitatea medicală subterană a fost finalizată în 1979, în plină confruntare dintre Moscova și Occident. Aceasta a fost concepută pentru a permite medicilor să continue tratarea soldaților răniți în cazul unui atac nuclear și poate găzdui până la 2.000 de persoane timp de 90 de zile.

„Timp de aproape trei decenii, această unitate labirintică a rămas inactivă. În prezent, armata germană ia în considerare reactivarea ei.“, precizează Bloomberg.

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Conform sursei citate, organismele guvernamentale evaluează sistemele și infrastructura medicală din toată Germania pentru a vedea cum — sau dacă — acestea ar rezista într-un scenariu de apărare.

„De la invazia Rusiei în Ucraina, Germania a înregistrat o creștere bruscă a atacurilor hibride, precum tentativa de atac asupra unui aeroport din Leipzig, de luna trecută, cu o dronă încărcată cu explozibili, precum și diverse atacuri cibernetice care au vizat spitalele. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că Rusia ar putea fi în măsură să atace teritoriul NATO până în 2029.“, precizează publicația.

Dacă s-ar întâmpla acest lucru, Germania ar fi obligată să vină în apărarea alianței și, având în vedere poziția sa în inima Europei, țara ar deveni probabil un nod de tranzit cheie pentru soldați — și o destinație pentru tratamentul medical al acestora.

Într-un raport care a analizat scenarii potențiale în cazul în care Rusia ar invada teritoriul NATO, Bundeswehr (denumirea oficială a armatei federale a Germaniei n.r.) a estimat că în Germania ar putea sosi până la 1.000 de soldați răniți în fiecare zi.

„Având în vedere că cele cinci spitale militare ale țării și-ar atinge rapid capacitatea maximă — iar legea prevede ca spitalele civile să acorde asistență în timp de război — sistemul ar fi probabil supus unei presiuni fără precedent și ar putea fi nevoit să stabilească un sistem de triaj între îngrijirea soldaților și a civililor.“, mai scrie Bloomberg.

Acest lucru a atras, la rândul său, atenția asupra unor facilități precum cea din Ulm, care reprezintă un exemplu rar de buncăr medical militar aflat într-o stare suficient de bună pentru a fi repus în funcțiune.

Însă acest demers ar necesita cheltuieli de milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de ventilație și de alimentare cu energie electrică, vechi de zeci de ani, iar această sumă ar fi doar o picătură în ocean în comparație cu ceea ce este necesar în ansamblu, precizează autorii analizei.

„Este sistemul nostru de sănătate pregătit pentru asta? Singurul răspuns este: Nu”, a declarat Benedikt Friemert, director medical șef și comandant al Spitalului Militar din Ulm. „Ceea ce ne așteaptă este un maraton.”

Găsirea unui număr suficient de paturi de spital reprezintă doar o parte a provocării.

Liderii germani trebuie, de asemenea, să consolideze lanțurile de aprovizionare medicală și să coordoneze mai bine sistemele spitalicești militare și civile.

Formarea profesională reprezintă o altă preocupare: se estimează că doar câteva sute de medici din Germania au experiență în tratarea leziunilor cauzate de război. Pentru a îmbunătăți aceste cifre, Bundeswehr și Societatea Germană de Traumatologie (DGU) oferă cursuri pentru chirurgi civili privind tratarea situațiilor cu victime multiple și a leziunilor de război.