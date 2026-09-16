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Alertă de securitate la Copenhaga după ce o dronă suspectă a fost găsită lângă casa ministrului Apărării. Au fost trimise echipe de geniști

Alertă de securitate la Copenhaga după ce o dronă suspectă a fost găsită lângă casa ministrului Apărării. Au fost trimise echipe de geniști
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Autoritățile daneze au descoperit miercuri dimineață o dronă suspectă în apropierea locuinței ministrului danez al apărării, Jeppe Bruus, la nord de Copenhaga, ceea ce a dus la declanșarea unei operațiuni majore care a implicat echipe de geniști din partea armatei și poliției.

După descoperirea dronei suspecte, drumurile au fost închise, iar specialiștii au fost desfășurați înainte ca autoritățile să stabilească dacă aparatul de zbor era de origine militară sau era o dronă folosită de civili ca hobby. Potrivit publicației The Copenhagen Post, tehnicienii militari specializați în dezamorsarea bombelor au fost trimiși imediat în zonă împreună cu un robot Telemax conceput pentru a inspecta obiectele potențial periculoase.

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Poliția a confirmat ulterior că ofițerii au recuperat o dronă și a declarat că nu a existat niciun pericol pentru locuitorii locali.

„A fost o dronă de hobby, evaluată ca fiind inofensivă, și nu a existat niciun pericol pentru locuitorii din zonă”, a declarat Poliția din vestul Copenhaga, adăugând că incidentul va fi investigat în continuare.

Jeppe Bruus, Ministrul Apărării din Danemarca

Ministrul Apărării, Jeppe Bruus, a precizat ulterior că prezența intensă a poliției a fost rezultatul descoperirii dronei și a deschis ancheta ca fiind o procedură normală.

„Vă pot informa că a fost o dronă de hobby și că totul este sub control. Poliția își împachetează din nou bagajele. Toată lumea se poate simți în siguranță”, a scris Bruus pe X, potrivit presei daneze.

Acest incident a survenit după ce, cu o zi înainte, Danemarca a declarat că o fregată a Marinei Ruse a tras două rachete de semnalizare asupra unui elicopter al Forțelor Aeriene Daneze care efectua o supraveghre de rutină în apele internaționale din largul coastei Gedser, iar una dintre rachete a trecut pe lângă aeronava daneză.

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