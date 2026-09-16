UDMR, propunere inedită pentru viitorul Guvern. Cu ce variantă merge Kelemen Hunor, mâine, la Cotroceni

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, îi va propune președintelui Nicușor Dan o formulă de guvern formată din specialiști, experți și cei mai buni și profesioniști funcționari din ministere. „Mai mult decât tehnocrați”, precizează el și consideră că aceasta ar fi soluția de compromis care să funcționeze chiar și până în 2028. Liderul UDMR își păstrează poziția și reia faptul că nu va vota un executiv care să includă partidele suveraniste. De asemenea, el a precizat că dacă formațiunea sa nu va fi reprezentată în executiv, nu va vota guvernul și va trece în opoziție.

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Un guvern constituit din funcţionari cu experienţă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că pot fi mai multe variante pentru un nou guvern dar se oprește la formula care să includă doar specialiști din ministere, profesioniști care au lucrat cu partidele de-a lungul timpului.

„Vorbim despre un guvern politic, în jurul PSD-ului, cu un premier – aici n-am nicio idee pe cine va desemna preşedintele. Deci, eu zic care sunt variantele de discutat. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înşel, domnul Bolojan – un guvern tehnocrat despre care am vorbit şi aici. (…) Dar aia nu ştim, de unde vin tehnocraţii. Şi ar exista şi a treia posibilitate, undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcţionari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL şi cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experienţă, nu trebuie să aduci din zona multinaţionalelor sau din zona de business, care să cunoască procedurile Nu neapărat tehnocrat, de experţi, guvern instituţional. La denumire nu m-am gândit, dar oameni din ministere, care după aceea continuă cariera lor în administraţia publică centrală. (…) Eu nu cred că funcţionarii adevăraţi pot fi controlaţi de partide. (…) Dar ei au un avantaj faţă de ceilalţi. Ei ştiu procedurile, cunosc sistemul şi, dacă găseşti acel om bun, are şi autoritatea în ministerul respectiv”, spune liderul UDMR.

Kelemen Hunor declară că nu a discutat cu nimeni despre varianta pe care o propune.

„Nu, nu am discutat nici cu preşedintele, nici cu colegii mei, fiindcă n-am avut întâlniri. Nu trebuie să propun neapărat, dar o să spun acest punct de vedere. Nu e o propunere, că nu îmi permit să fac eu propuneri mai mult decât am făcut până acum. Eu v-am prezentat această idee, pe lângă celelalte două vehiculate – guvern politic, guvern tehnocrat, care nu ştiu cum ar arăta şi cine sunt tehnocraţii, şi un guvern alcătuit din specialişti din ministere, din funcţionari publici din ministere„, a declarat Hunor.

Potrivit lui Kelemen Hunor, un viitor guvern ar putea rămâne până în 2028, pentru că, spune el, „nu o să vrea nimeni după jumătatea ciclului electoral să schimbe„.

În cazul în care nu se poate constitui o nouă majoritate, Kelemen Hunor consideră că va fi un eşec pentru Parlament, nu pentru preşedinte, pentru că nu preşedintele adună majoritatea.

„Nu el face negocieri, nu el discută, deci responsabilitatea majorităţii nu trebuie împinsă la preşedinte. Preşedintele are responsabilitatea de a desemna pe cineva după consultări. Parlamentul are responsabilitatea de a vota sau de a nu vota un guvern categoric. Deci aici lucrurile sunt foarte clare din punct de vedere constituţional. Cine ce-a declarat, ce-a încercat să facă, să împingă lucrurile în dreapta, în stânga, e o altă discuţie. Dar constituţional responsabilitatea nu este a preşedintelui, nu vă supăraţi. (…) Sigur, aici e o chestiune şi de orgolii şi de competiţie între actorii politici. Avem nevoie de guvern, nu putem permite să mai mergem aşa mai departe. Dar vă daţi seama că eu mai mult nu pot să fac decât să încerc soluţii, argumente, fiindcă cu 30 de voturi pot să ajut sau să nu am posibilitatea de ajuta pe unul sau pe altul. Deci am şi eu limitele mele”, a punctat liderul UDMR.