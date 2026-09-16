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Ciprian Ciucu anunță o alianță electorală cu USR pentru 2028, primul test fiind alegerile locale: Una e să pleci de la 20%, alta e să pleci de la 35-40%/Trebuie să gândim pragmatic/Sunt alegeri într-un singur tur

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Mult discutata alianță dintre PNL și USR are șanse să se concretizeze, a confirmat prim-vicepreședintele liberalilor, Ciprian Ciucu, în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Primarul general al Capitalei a avansat și un prim termen pentru un astfel de parteneriat, alegerile locale din 2028. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Practic, PNL și USR se află la doar un pas de o alianță politică oficială, dar nu în sensul unificării, ci al unui parteneriat punctual.

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Calcule politice stricte

Chestionat de moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, cum se explică apropierea bruscă a PNL de USR, cum de „s-au lipit politicatât de tare de USR, invitatul a nuanțat că este vorba de maximizarea șanselor la viitoarele alegeri locale:

Nu ne-am lipit politic, în sensul în care noi trebuie să avem o construcție serioasă pentru 2028. Haideți să ne imaginăm puțin. Una e când pleci la alegerile locale, care sunt primele alegeri, cu un 20% în alegeri într-un singur tur. Că plecăm noi sau ei cu 20%, alta e când pleci cu 35-40% într-un singur tur. Deci este vorba despre a-ți crește șansele să câștigi municipiile mari”, a explicat liderul liberal în studioul Gândul.

Va fi urmat modelul fuziunii PNL-PD?

Mai exact, PNL nu exclude o alianță electorală pe viitor, dar nu în sensul unei unificări cu useriștii, a mai precizat invitatul.

Ionuț Cristache: Deci vedeți o alianță pentru 2028, înregistrată la tribunal, frumos, cu fundiță. O alianță electorală, de ce nu? 

Ciprian Ciucu: O alipire politică, nu. În sensul de a ne unifica cu USR-ul, pentru că aici nu cred că este cea mai bună idee. 

Ionuț Cristache: Nu o topire a USR-ului în PNL, dar mai degrabă o alianță de tipul cum a fost DA, cum a fost PNL-PD, nu? 

Ciprian Ciucu: În politică, 3 plus 2 nu fac întotdeauna 5. 

Ionuț Cristache: Sigur că nu. S-a văzut când s-a lipit PNL cu PD. 

Alianța se va face la un moment dat, spune Ciucu

Ciprian Ciucu: Exact. Și nu cred că este o idee foarte bună. Deci, din acest motiv, nu excludem o alianță electorală. Undeva se va face. În altă parte, poate nu se va face la locale. Pentru că nu toate filialele USR și PNL se înțeleg foarte bine. Dar trebuie să plecăm, să le dăm colegiilor noștri din localitățile țării șanse cât mai mari să câștige. Pentru că așa se face, într-un singur tur. Trebuie să gândim pragmatic.

USR a sprijinit guvernul Bolojan

În altă ordine de idei, prim-vicepreședintele PNL a menționat că alianța cu USR se bazează pe un argument forte, și anume că useriștii au sprijinit acțiunile guvernului condus de președintele liberalilor, Ilie Bolojan. Această susținere s-a văzut mai ales în realizarea unor reforme cheie.

Iar la nivel de acțiune politică, în ceea ce privește reformele pe care guvernul Bolojan le-a dus, USR a sprijinit guvernul Bolojan. Despre asta este vorba. Și am trecut reforme foarte importante. Nu am ratat, din vina noastră, tranșele din PNRR, ci guvernul și-a făcut treaba. Le-a dus în Parlament, prin parlamentari. Am pierdut o singură tranșă, dar s-a văzut clar că nu din vina noastră.

Deci spuneți că mai degrabă alipirea de USR e o soluție, un calcul politic de viitor pentru locale, a conchis Ciprian Ciucu.

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