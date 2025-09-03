Prima pagină » Tehnologie » Directorul unei companii propune vânzarea unui joc video la prețul de 200$: Mi-aș dori să-l dau gratuit, dar nu așa funcționează o afacere

03 sept. 2025, 19:00, Tehnologie
Randy Pitchford, directorul executiv al companiei Gearbox dezvoltatoare de jocuri video, a sugerat o propunere care ar putea stârni indignare în rândul jucătorilor, în aceste vremuri de criză economică, când costurile de trai au crescut. Valorea reală a jocului shooter de rol „Borderlands 4” ar trebui să fie de 200 de dolari, a spus directorul.

Un fan înrăit va plăti și 80 de dolari, crede directorul, în vremurile în care producția unui joc video ar putea depăși cea a unui film hollywoodian (vezi Grand Theft Auto VI).

„La naiba, ar putea să-i taxeze cu 200 de dolari. Aș vrea să-l dau și gratis, că așa l-ar juca toată lumea. Dar nu așa funcționează o afacere, însă valoarea cam acolo este. Nu noi stabilim prețurile jocurilor.  Dacă ne uităm la toate jocurile Borderlands din trecut, sunt jucători care au petrecut mii de ore”, a spus directorul, potrivit PC Gamer .

„La finalul zilei, când vreau ceva, și simt că mi-ar plăcea ceea ce îmi cer este corect, îl obțin. Dacă nu vreau ceva, nu-l obțin. Sau dacă mă gândesc că ce îmi cer ei nu mi se pare corect. Vorbele nu contează”, a spus directorul executiv de la Gearbox către GamesRadar.

Când se lansează Borderlands 4

Borderlands 4 va fi lansat de 2K și distibuit de Take-Two Interactive pe PC, pe platformele Steam și Epic Games Store, cât și pe consolele PlayStation 5, Xbox Series X/S și Nintendo Switch 2 (pe 3 octombrie 2025),  la prețul de 70 de dolari, pe 12 septembrie 2025.

 

La fel ca jocurile precedente, Borderlands 4 va fi situat într-un viitor îndepărtat, în care mega-corporațiile colonizează planetele pentru a le extrage resursele minerale, dar intră în confllict cu specii de extratereștri. În primele jocuri, povestea a fost amplasată pe planeta Pandora. În ciuda numelui, nu este la fel ca luna Pandora din „Avatar”, cu păduri tropicale dense și oceane pline de viață, ci o planetă aridă, cu deșerturi vase.

Povestea jocului va avea loc pe o altă planeta, Kairos, iar pe aceasta, jucătorii vor intra în rolul unor vânători de recompense  în căutare de comori extraterestre, dar care vor ajunge să conducă o mișcare de rezistență împotriva unui dictator nemilos, care comandă o armată de sintetici.  Jocul va putea fi jucat solo sau co-op, cu alți trei jucători, iar harta explorabilă va fi mai mai mare din întreaga serie. Vor fi introduse noi arme, noi instrumente inedite și noi vehicule care îi vor distra pe jucători.

Borderlands: Scurt istoric

Primul joc „Borderlands” a fost lansat în 2009, iar datorită popularității,  franciza a continuat: „Borderlands 2” a fost lansat în 2012, „Borderlands Pre-Sequel” în 2014, „Borderlands 3” în 2019, precum și „Tales from Borderlands” între anii 2014 și 2015. Cel mai apreciat joc din istoria francizei de către fani a fost „Borderlands 2”.

În 2024, Lionsgate a lansat o adaptare după jocurile „Borderlands”,  cu Cate Blanchett în rolul personajului  Lilith, Kevin Hartca  Roland Greaves, Jack Black ca actor vocal pentru robotul năzdrăvan  Claptrap, Edgar Ramírez ca Deukalian Atlas și Ariana Greenblatt ca Tiny Tina. Din păcate, filmul s-a dovedit a fi „catastrofal” la note și la încasări – producătorii care au investit 120 milioane de dolari au încasat doar 33 milioane de dolari. Pe IMDb, filmul are media 4,7, pe Metacritic scorul de 26, iar pe RottenTomatoes are scoruri de 10% de la critici și 40% din partea spectatorilor.

NOTĂ: Niciun joc din această franciză nu este recomandată minorilor sub 18 ani, având scene sângeroase, agresivitate și limbaj vulgar.

Sursa Foto: Profimedia

