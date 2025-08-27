Jocurile video devin din ce în ce mai scumpe și mai pretențioase când vine vorba de componentele de calculator. Noul joc video distribuit de compania americană Activision-Blizzard (deținut de Microsoft Gaming) și dezvoltat de Treyarch continuă seria îndelungată Call of Duty în noul titlu: Call of Duty Black Ops 7.

Nu doar că este cel de-al 22-lea joc video din franciza „Call of Duty” care a debutat pe piață din 2003, dar este și al șaptelea titlu al seriei „Black Ops” începută în 2010. Seria a fost una de succes de-a lungul timpului, aducând încasări mari de bani producătorilor.

Anul 2035: O lume în pragul haosului

Povestea jocului are loc în anul 2035, când civilizația umană este în pragul haosului, devastată de conflicte violente și de un război psihologic. David Mason este un comandant care conduce o echipă de elită JSOC într-o misiune secretă în vastul oraș mediteraneean Avalon.

În Avalon, militarii trimiși în misiune descoperă un complot sofisticat care nu numai că va arunca lumea în haos, dar îi reamintește de trecutul tulburător al lui David Mason, fiul lui Alex Mason, agent CIA care a luat parte la mai multe operațiuni secrete. Alex Mason, capturat de ofițeri sovietici în 1961 în urma invaziei eșuate a Cubei, a fost supus unui program psihologic pentru a-l determina să-l asasineze pe președintele american John F. Kennedy, dar a fost salvat de Viktor Reznov, un soldat sovietic din cel de-al Doilea Război Mondial.

În căutarea inamicilor sovietici, Alex Mason a luat parte la conflictele Războiului Rece, precum Vietnam, Nicaragua Afganistan și Panama, fiind omorât în 1989 de către Raul Menendez, un traficant sud-american de droguri și liderul terorist al grupării „Cordis Die”. În 2025, Menendez a declanșat o invazie de drone controlate, dar a fost oprit de David Mason. În trailerul jocului Black Ops 7, Raul Menendez revine, și de această dată, folosește tehnologia inteligenței artificiale pentru a distruge civilizația occidentală. Povestea jocului va include lupte cu roboți și tehnici de război futurist.

Intrând în pielea protagonistului, jucătorii se vor cățăra pe acoperișurile iluminate cu neon ale Japoniei și vor duce războaie în sălbăticia înghețată și neiertătoare a Alaskăi. Pe lângă modul multiplayer, revine și legendarul mod Round-Based Zombies al lui Treyarch.

Fanii sunt nemulțumiți

Însă, fanii seriei nu sunt deloc încântați de informațiile privind noul titlu din trei motive. Primul este prețul mult prea mare pentru vremurile curente: numai varianta standard costă 80 de euro, adică 404 lei. Ediția Vault va costa și mai mult: 109 euro, adică 551 lei.

Al doilea motiv de care se plâng jucătorii sunt operatorii cu „skin-uri” (costume) considerate prea „atipice” pentru un joc de acțiune. În jocurile anterioare, în modul multiplayer, au fost introduse de-a lungul timpului personaje ca Rambo, Terminator, soldații mascați din serialul „Squid Games”, Michael Myers, Țestoasele Ninja, Beavis și Butt-head sau vedete ca Nicky Minaj și Seth Rogen.

Pentru a-și spori vânzările, Activision apelează la nostalgia fanilor după primele jocuri. Ediția Vault va include personaje cunoscute din Black Ops 2, precum Harper și Karma, dar în „skin-uri” ceva mai futuriste. Ediția standard va include „skin-uri” cu Reznov, un personaj rus controversat din primul joc video Black Ops.

Producătorii au folosit AI generativ la dezvoltarea jocurilor

Însă, jucătorii au devenit și mai revoltați când au auzit că producătorii au recunoscut că au folosit inteligența artificială generativă pentru unele elemente din Call of Duty: Black Ops 6, potrivit IGN Anul trecut, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Call of Duty Black Ops 6 a devenit ținta de critici când a fost introdus un zombie Moș Crăciun cu șase degete ce pare a fi fost creat cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială generativă.

Directorul de creație al Treyarch, Miles Leslie, a declarat pe durata evenimentului „Opening Night Live 2025”:

„Trăim într-o lume în care există instrumente de inteligență artificială. Cred că declarația noastră oficială de anul trecut, în preajma Black Ops 6, este că tot ce intră în joc este creat de echipă în proporție de 100%. Avem instrumente de inteligență artificială generativă care să ne ajute, dar nimic din toate acestea nu intră în joc”.

El a spus că folosirea instrumentelor de AI nu înlocuiesc oamenii, ci crește eficiența producției.

„Acesta este cu adevărat scopul. Nu înlocuirea, ci eficientizarea.”



„Echipa noastră folosește instrumente de inteligență artificială generativă pentru a ajuta la dezvoltarea unor resurse din joc." Pe pagina de magazin a platformei Steam, de unde jucătorii pot face precomandă pentru jocul Black Ops 7, jucătorii sunt înștiințați că dezvoltatorii folosesc AI pentru a ajuta la dezvoltarea unor elemente din joc și că jocul va include conținut sângeros și neadecvat pentru persoanele sensibile și minori.

Jocul competitor a primit laude

Potrivit Gamespot, jucătorii au fost încântați de versiunea beta a „shooterului militar”, „Battlefield 6”. În primul weekend de test open-beta, jocul a avut un număr masiv de jucători: circa 5 milioane! La un moment dat au fost 500.000 de utilizatori simultani pe Steam, depășind recordul Call of Duty.

„O finisare superioară, un netcode excelent și o experiență Battlefield autentică”,a declarat firma de cercetare Oppenheimer .

Bineînțeles, versiunea beta nu a fost lipsită de probleme și reclamații.Unii jucători s-au plâns de cerința de Secure Boot pentru varianta de PC. Battlefield 6 se lansează pe 10 octombrie pentru PS5, Xbox Series X|S și PC. Asta cu aproximativ o lună înainte de lansarea Call of Duty: Black Ops 7 de la Activision, care se pare că va avea loc pe 14 noiembrie.

Potrivit EA, jocul Battlefield 6 dezvoltat de DICE va simula atmosfera de război modern, cu efecte de distrugere cât mai realiste. Povestea este despre un război fictiv din anul 2027, desfășurat dintre NATO și o companie militară privată numită „PAX Armata”, finanțată de foste state membre NATO.

Jucătorii vor putea folosi varietăți de arme, tancuri, lansatoare portabile de rachete, elicoptere și avioane supersonice de generația a cincea. De asemenea, jocul va fi cu 10 euro mai ieftin față de Call of Duty Black Ops 7. Pe Steam va costa 70 de euro varianta standard și 100 euro ediția Phantom.

Dar pentru că jocul Battlefield 6 are un motor grafic Frostbite, varianta de PC va fi ceva mai pretențioasă în privința componentelor de calculatoare personale:

Cerințele tehnice minime: Sistemul de operare: Windows 10

Windows 10 Procesor: Intel Core i5-8400/ AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400/ AMD Ryzen 5 2600 Memorie: 16 GB RAM

16 GB RAM Pracă grafică: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB Spațiu: 55 GB

Cerințele tehnice recomandate: Sistemul de operare: Windows 11

Windows 11 Procesor: Intel Core i7-10700/ AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-10700/ AMD Ryzen 7 3700X Memorie: 16 GB RAM

16 GB RAM Placă grafică: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700-XT

Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700-XT Spațiu: 80 GB

