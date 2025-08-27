Fanii seriei „Call of Duty”, indignați de prețul scandalos al noilor jocuri, de operatorii cu „skin-uri” și de folosirea AI în producție

Jocurile video devin din ce în ce mai scumpe și mai pretențioase când vine vorba de componentele de calculator. Noul joc video distribuit de compania americană Activision-Blizzard (deținut de Microsoft Gaming) și dezvoltat de Treyarch continuă seria îndelungată Call of Duty în noul titlu: Call of Duty Black Ops 7.

Nu doar că este cel de-al 22-lea joc video din franciza „Call of Duty” care a debutat pe piață din 2003, dar este și al șaptelea titlu al seriei „Black Ops” începută în 2010. Seria a fost una de succes de-a lungul timpului, aducând încasări mari de bani producătorilor.

Anul 2035: O lume în pragul haosului

Povestea jocului are loc în anul 2035, când civilizația umană este în pragul haosului, devastată de conflicte violente și de un război psihologic. David Mason este un comandant care conduce o echipă de elită JSOC într-o misiune secretă în vastul oraș mediteraneean Avalon.

În Avalon, militarii trimiși în misiune descoperă un complot sofisticat care nu numai că va arunca lumea în haos, dar îi reamintește de trecutul tulburător al lui David Mason, fiul lui Alex Mason, un agent CIA care a luat parte la mai multe operațiuni secrete de-a lungul Războiului Rece.

Intrând în pielea protagonistului, jucătorii se vor cățăra pe acoperișurile iluminate cu neon ale Japoniei și vor duce războaie în sălbăticia înghețată și neiertătoare a Alaskăi. Pe lângă modul multiplayer, revine și legendarul mod Round-Based Zombies al lui Treyarch.

Fanii sunt nemulțumiți de prețuri și „skin-uri”

Însă, fanii seriei nu sunt deloc încântați de informațiile privind noul titlu din trei motive. Primul este prețul mult prea mare pentru vremurile curente: numai varianta standard costă 80 de euro, adică 404 lei. Ediția Vault va costa și mai mult: 109 euro, adică 551 lei.

Nu este primul joc cu un asemenea preț. Call of Duty Modern Warfare II, lansat în 2022, a fost primul joc al seriei cu prețul de 70 de dolari în SUA și 70 de euro în UE. În 2024, prețul a crescut: ediția standard a jocului Call of Duty Black Ops 6 s-a vândut la 80 de euro în UE și 80 de dolari în SUA. Tendința pare să continue și anul acesta. Având în vedere că mult așteptatul joc video Grand Theft Auto VI ar putea costa 100 de dolari la lansarea din mai 2026, este posibil ca următorul Call of Duty să se vândă la prețul de 90 de dolari?

Al doilea motiv de care se plâng jucătorii sunt operatorii cu „skin-uri” (costume) considerate prea „atipice” pentru un joc de acțiune. În jocurile anterioare, în modul multiplayer, au fost introduse de-a lungul timpului skin-uri de personaje ca Rambo, Terminator, soldații mascați din serialul „Squid Games”, Michael Myers, Țestoasele Ninja, Beavis și Butt-head sau de vedete ca Nicky Minaj și Seth Rogen.

Activision ațintește spre nostalgia fanilor după primele jocuri. Ediția Vault va include personaje cunoscute din Black Ops 2, precum Harper și Karma, dar în „skin-uri” ceva mai futuriste. Ediția standard va include „skin-uri” cu Reznov, un personaj rus controversat din primul joc video Black Ops.

Tot mai mulți jucători se plâng că „skin-urile” nu au ce căuta într-un joc de shooter militar ce are ca teme centrale „războiul” și „chemarea la datorie”. Fanii se plâng că s-au dus vremurile când puteau să joace cu „soldați normali, în uniforme normale”.

Producătorii au folosit AI generativ la dezvoltarea jocurilor

Însă, jucătorii au devenit și mai revoltați când au auzit că producătorii au recunoscut că au folosit inteligența artificială generativă pentru unele elemente din Call of Duty: Black Ops 6, potrivit IGN Anul trecut, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Call of Duty Black Ops 6 a devenit ținta de critici când a fost introdus un zombie Moș Crăciun cu șase degete într-un loading screen, o eroare ce indică că ar fi fost creat cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială generativă.

Directorul de creație al Treyarch, Miles Leslie, a declarat pe durata evenimentului „Opening Night Live 2025”:

„Trăim într-o lume în care există instrumente de inteligență artificială. Cred că declarația noastră oficială de anul trecut, în preajma Black Ops 6, este că tot ce intră în joc este creat de echipă în proporție de 100%. Avem instrumente de inteligență artificială generativă care să ne ajute, dar nimic din toate acestea nu intră în joc”.

El a spus că folosirea instrumentelor de AI nu înlocuiesc oamenii, ci crește eficiența producției.

„Acesta este cu adevărat scopul. Nu înlocuirea, ci eficientizarea.”

Pe pagina de magazin a platformei Steam, de unde jucătorii pot face precomandă pentru jocul Black Ops 7, jucătorii sunt înștiințați că dezvoltatorii folosesc AI pentru a ajuta la dezvoltarea unor elemente din joc și că jocul va include conținut sângeros și neadecvat pentru persoanele sensibile și minori. „Echipa noastră folosește instrumente de inteligență artificială generativă pentru a ajuta la dezvoltarea unor elemente din joc.” Activision încearcă să se revanșeze față de comunitatea de fani

Într-un comunicat adresat comunității de fani, Activision-Blizzard a transmis că „operatorii, armele și skin-urile” din Black Ops 6 nu vor mai fi incluse în modurile Multiplayer și Zombies din Black Ops 7:

„Call of Duty a fost întotdeauna alimentat de comunitate. Fiecare meci, fiecare clip, fiecare feedback; voi ați modelat această franciză alături de noi. Știm că recent s-au discutat multe despre identitatea seriei Call of Duty. Unii dintre voi ați spus că ne-am îndepărtat de ceea ce a făcut Call of Duty unic: captivant, intens, și, în multe privințe, ancorat în realitate. Acest feedback îl luăm în serios. Vă înțelegem.De-a lungul dezvoltării, misiunea companiilor Treyarch și Raven a fost să ofere un „urmaș spiritual” pentru jocul Black Ops 2, făcând în același timp schimbări majore. Veți vedea acest lucru în Black Ops 7 în modul Multiplayer, Zombies, campania Co-Op (inclusiv Endgame) și chiar în Dead Ops Arcade 4. De-a lungul anilor, am avut o varietate de jocuri și experiențe de care fanii s-au bucurat, de la seria Modern Warfare la seria Black Ops și nu numai. Astăzi, am vrut să vă împărtășim câteva dintre modalitățile prin care abordăm lucrurile în Black Ops 7. Operatorii, skin-urile operatorilor și armele din Black Ops 6 nu vor mai fi incluse în Black Ops 7.Black Ops 7 trebuie să fie autentic pentru Call of Duty și contextul său. De aceea, skin-urile operatorilor și armelor din Black Ops 6 nu va fi inclus în Black Ops 7.”

Producătorii au anunțat că vor continua să combată trișorii care folosesc cheat-uri care acumulează kill-uri în mod fraudulos și le ruinează experiența celorlalți jucători care vor să joace cinstit.

O scurtă recapitulare a seriei „Black Ops”

Alex Mason, capturat de doi ofițeri sovietici și de către un fost savant nazist în 1961, în urma invaziei eșuate a Cubei și închis în gulagul Vorkuta, a fost programat psihologic pentru a deveni un „agent adormit” care să-l asasineze pe președintele american John F. Kennedy și să orchestreze un atac chimic în SUA pentru a declanșa cel de-al treilea război mondial. Însă, Mason a fost salvat de Viktor Reznov, un soldat sovietic din cel de-al Doilea Război Mondial care a participat la bătăliile de la Stalingrad și Berlin. Reznov l-a reprogramat psihologic să-i vâneze pe cei doi ofițeri sovietici și pe savantul nazist, iar după ce a murit ucis de soldații sovietici pe durata evadării din gulag, Mason a continuat să aibă halucinații în care vorbește cu el.

În căutarea inamicilor sovietici, Alex Mason, împreună cu sergentul Frank Woods, a luat parte la conflictele Războiului Rece, precum Vietnam, Nicaragua Afganistan și Panama. A reușit în 1968 să salveze Statele Unite de la un atac cu gazul chimic Nova 6, localizând stația radio al navei sovietice Rusalka din Golful Mexic.

În 1989, cei doi veterani ai Războiului din Vietnam au intrat în conflict cu Raul Menendez, un traficant sud-american de droguri și liderul terorist al grupării „Cordis Die”. Mason a fost omorât, iar Woods mutilat pe viață din cauza unui agent CIA care i-a trădat.

În 2025, Menendez a declanșat o invazie de drone controlate asupra orașului Los Angeles, însă a fost lichidat la timp de David Mason. În trailerul jocului Black Ops 7, Raul Menendez „revine la viață”, și de această dată, folosește tehnologia inteligenței artificiale pentru a distruge civilizația occidentală. Povestea jocului va include lupte cu roboți și tehnici de război futurist.

2008: Call of Duty: World at War – un joc despre Frontul de Est și războiul din Pacific din cadrul celui de-al Doilea Război Mondial (anii 1942 – 1945) – este considerat precursorul „spiritual” al seriei „Black Ops”;

2010: Call of Duty: Black Ops – povestea începe în Cuba pe durata Invaziei Golfului Porcilor, continuând cu Războiul din Vietnam, Războiul din Laos, precum și pe teritoriul Statelor Unite și al Uniunii Sovietice pe durata Războiului Rece (anii 1961-1968);

2012: Call of Duty: Black Ops II – finalul Războiului Rece, Războiul civil din Angola, Invazia sovietică a Afganistanului, Revoluția din Nicaragua, Invazia americană a Panamei, începutul celui de-al Doilea Război Rece dintre SUA și China, războaiele din Pakistan, India, Iran și retragerea din Afganistan, implementarea dronelor și a roboților CLAW cu picioare mecanice în lupte (1986-2025);

2015: Call of Duty: Black Ops III – cel de-al Treilea Război Rece dintre statele semnatare ale Acordului Winslow (SUA, Franța, Marea Britanie, China, Singapore, Egipt) și statele membre ale Pactului Comun de Apărare (Rusia, Iran,Pakistan, Angola), războiul dintre Egipt și Coaliția Nilului (Etiopia, Sudan, Sudanul de Sud, Kenya, Uganda), implementarea roboților umanoizi și a soldați cu membre bionice și cu interfață neuronală implantată în creier (2065-2070);

2018: Call of Duty Black Ops IIII – cu titlul estetic ales de producători în loc de cifra romană „IV”, acest joc plasat în viitor nu are poveste cu mod single-player, ci doar un mod multiplayer despre crearea soldaților bionici de elită, modul Zombies și o hartă Battle Royale inspirată după Fornite și PUBG (anul 2048);

2020: Call of Duty: Black Ops Cold War – Războiul Rece: Criza ostaticilor din Iran, misiune de spionaj în Republica Democrată Germană (Germania de Est, în Berlin), prevenirea unui atac nuclear în masă asupra Europei și tehnicile programului MKUltra (anul 1981);

2024: Call of Duty: Black Ops 6 – Războiul din Golf și compromiterea CIA de către un grup paramilitar (anii 1991-1992);

Jocul competitor a primit mai multe laude

Potrivit Gamespot, jucătorii au fost încântați de versiunea beta a „shooterului militar”, „Battlefield 6”. În primul weekend de test open-beta, jocul a avut un număr masiv de jucători: circa 5 milioane! La un moment dat au fost 500.000 de utilizatori simultani pe Steam, depășind recordul Call of Duty.

„Un produs superior, finisat, cu un netcode excelent și o experiență de Battlefield autentică”, a declarat firma de cercetare Oppenheimer .

Bineînțeles, versiunea beta nu a fost lipsită de probleme și reclamații.Unii jucători s-au plâns de cerința de Secure Boot pentru varianta de PC. Battlefield 6 se lansează pe 10 octombrie pentru PS5, Xbox Series X|S și PC. Asta cu aproximativ o lună înainte de lansarea Call of Duty: Black Ops 7 de la Activision, care se pare că va avea loc pe 14 noiembrie.

Potrivit EA, jocul Battlefield 6 dezvoltat de DICE va simula atmosfera de război modern, cu efecte de distrugere cât mai realiste. Povestea este despre un război fictiv din anul 2027, desfășurat dintre NATO și o companie militară privată de mercenari, numită „PAX Armata”, care este finanțată de foste state membre NATO.

Jucătorii vor putea folosi varietăți de arme, tancuri, lansatoare portabile de rachete, elicoptere și avioane supersonice de generația a cincea. De asemenea, jocul va fi cu 10 euro mai ieftin față de Call of Duty Black Ops 7. Pe Steam va costa 70 de euro varianta standard și 100 euro ediția Phantom.

Dar pentru că jocul Battlefield 6 are un motor grafic Frostbite, varianta de PC va fi ceva mai pretențioasă în privința componentelor de calculatoare personale:

Cerințele tehnice minime: Sistemul de operare: Windows 10

Windows 10 Procesor: Intel Core i5-8400/ AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400/ AMD Ryzen 5 2600 Memorie: 16 GB RAM

16 GB RAM Pracă grafică: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT 6GB Spațiu: 55 GB

Cerințele tehnice recomandate: Sistemul de operare: Windows 11

Windows 11 Procesor: Intel Core i7-10700/ AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-10700/ AMD Ryzen 7 3700X Memorie: 16 GB RAM

16 GB RAM Placă grafică: Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700-XT

Nvidia RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700-XT Spațiu: 80 GB

Scurta cronologie a seriei principale „Battlefield”

2002 – Battlefield 1942: joc multiplayer cu marile bătălii al celui de-al Doilea Război Mondial (1942-1945);

2004 – Battlefield: Vietnam: joc multiplayer cu marile bătălii din timpul Războiului din Vietnam (1965-1975);

2005 – Battlefield 2: joc multiplayer cu cel de-al Treilea Război Mondial dintre SUA, China, Rusia, UE și Coaliția Orientului Mijlociu (anul 2007);

2006- Battlefield 2142: joc multiplayer cu Războiul Rece dintre Uniunea Europeană și Coaliția Pan Asiatică la începutul unei ere glaciare (anul 2142);

2011 – Battlefield 3: povestea din modul single-player este despre lovitura de stat din Iran provocată de o grupare paramilitară ce determină SUA să trimită 50.000 de soldați să ocupe Teheranul. În urma unui atac nuclear de la Paris comis de teroriști și ciocniri în zona caspică, conflictul escaladează într-un război SUA-Rusia în Orientul Mijlociu, care este continuat în modul multiplayer, pe mai multe hărți cu zone importante din Iran (anul 2014);

2013 – Battlefield 4: o lovitură militară de stat comisă de un amiral la Shanghai și asasinarea candidatului prezidențial cu o agendă reformistă – SUA și China, care se aliază cu Rusia, ajung în pragul unui război mondial. Sunt duse lupte urbane între SUA, China și Rusia în Shanghai, Singapore, Hong Kong, Phenian și în Bangkok (anul 2020);

2016 – Battlefield 1: un joc cu o poveste single-player și un mod multiplayer cu marile bătălii ale Primului Război Mondial de pe frontul de vest și orientul apropiat, dar și în Rusia pe durata Revoluției Bolșevice (1914-1918);

2018- Battlefield V: un joc cu o poveste single-player axată pe operațiuni secrete și bătălii pe frontul de vest al celui de-al Doilea Război Mondial, de la Bătălia din Narvik până la Căderea Berlinului. Modul multiplayer are hărți cu mari bătălii din Războiul din Pacific (1940-1945);

2021 – Battlefield 2042: un joc multiplayer despre un viitor sumbru: UE intră în colaps după o criză financiară, toți sateliții din spațiu se ciocnesc, schimbările climatice duc la inundații și fenomene meteo extreme, iar tensiunile dintre SUA și Rusia escaladează într-un război desfășurat prin mercenari apatrizi în mai multe zone ale planetei, din Coreea de Sud până în Canada (anul 2042);

Sursa Foto: Steam

