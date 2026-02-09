Prima pagină » Știri externe » Kawasaki va lansa un cal robotic alimentat cu energie în 2030. Inițial, era planificat pentru 2050

09 feb. 2026, 16:57, Știri externe
Kawasaki a anunțat că va dezvolta un nou vehicul revoluționar, special pentru deplasarea în afara drumurilor asfaltate, pe teren accidentat (munți, păduri, deșerturi și mlaștini).  Este un robot puternic cu patru picioare mecanizate, dar cu stabilitate, mobilitate și manevrabilitate ca la motocicletele Kawasaki. Este considerat o alternativă la ATV-ul cu roți care poate să se împotmolească în noroi. 

„Pe lângă bucuria condusului, vehicolul va monitoriza mișcările ciclistului pentru a asigura un sentiment liniștitor de unitate între om și mașină.  Ciclistul va putea escalada munți, va respira aer curat și se va bucura de priveliști panoramice”, a declarat compania japoneză producătoare de motociclete Kawasaki.

Mobilitatea calului robotic dezvoltat de Kawasaki

Unitatea cu picioarele mecanizate din spate se poate balansa în mod independent în sus și în jos în raport cu unitatea cu picioarele mecanizate din față. Astfel, robotul va absorbi șocurile în timpul mersului și alergării. În plus, atunci când urcă trepte, ciclistul poate menține o postură pentru a evita privirea în sus și ușurează verificarea condițiilor de drum din față.

Ciclistul poate controla mașinăria prin schimbări de greutate detectate de trepte.  Prin modificarea lungimii etrierului, ciclistul poate menține o postură optimă. Cele patru picioare sunt echipate cu copite  din cauciuc, un material care absoarbe neregularitățile suprafeței și este antiderapant.

Alimentarea cu hidrogen și sistemul de navigație

Copitele se pot adapta la diverse terenuri, inclusiv pajiști, zone stâncoase și câmpuri cu roci dure. Robotul este echipat cu un motor pe hidrogen pentru generarea de energie. Robotul poate fi alimentat cu hidrogen printr-o canistră montată  în spate. Electricitatea generată din hidrogen alimentează unitățile de acționare instalate pentru a ține în funcțiune toate cele patru picioare mecanizate.

Robotul este echipat și cu un sistem de navigație, cu un panou de instrumente care afișează nivelul de hidrogen, traseul către vârful muntelui,  poziția centrului de greutate și alte informații. Noaptea, acesta susține un condus optim prin proiectarea marcatorilor pe suprafața drumului pentru a indica calea de urmat.

Sursa Foto: Kawasaki

