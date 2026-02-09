Prima pagină » Tehnologie » Care a fost cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări

09 feb. 2026, 16:09, Tehnologie
Foto - Caracter ilustrativ: Shutterstock

În timp ce unele aplicații de inteligență artificială și de cumpărături sunt în topul numărului de instalări, cele care generează cele mai mari venituri sunt de divertisment, cele bazate pe abonament, dar și aplicațiile de dating.

Potrivit clasamentelor din 2025 ale celor mai descărcate aplicații din Uniunea Europeană, preferințele utilizatorilor includ platforme de productivitate, social media și cumpărături, acestea domină instalările din top 20, potrivit AppFigures, citat de ProTv.

Cea mai descărcată aplicație în Uniunea Europeană în 2025

Inteligența Artificială va analiza dosare medicale

Cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în anul 2025 a fost ChatGPT, cu puțin peste 64 de milioane de descărcări. Conduce detașat, urmată de Temu, cu aproape 44 de milioane.

După cele două prime aplicații, numărul descărcărilor a scăzut la aproape 27 de milioane, iar de acolo clasamentele au fost destul de apropiate, fără mari diferențe până la locul 20, unde Snapchat a înregistrat puțin peste 16 milioane de descărcări.

Threads (27,3 milioane), TikTok (26,8 milioane), CapCut (25,5 milioane) și Google Gemini (25,2 milioane) au înregistrat fiecare peste 25 de milioane de descărcări.

WhatsApp Messenger (24,4 milioane), Revolut (23,9 milioane), Vinted (23,3 milioane) și Lidl Plus (22,9 milioane) completează top 10.

Duolingo, SHEIN, Instagram și Telegram au depășit, de asemenea, 21 de milioane de descărcări.

Klarna, Uber, Microsoft Teams, Canva, Pinterest și Snapchat apar și ele în top 20, cu descărcări cuprinse între 16,4 milioane și 17,9 milioane.

