La Conferința Apple’s Worldwide Developers de pe 9 iunie 2025, Apple a anunțat lansarea unui nou sistem de operare pentru iPhone. Acesta se numește iOS 26 și va fi succesorul direct al sistemului de operare actual iOS 18.

Sistemul de operare va fi lansat oficial în septembrie 2025, odată cu noua serie de iPhone 17. Însă, până atunci, doritorii pot testa versiunea beta a sistemului de operare care vine cu multe noutăți.

Printre acestea se enumeră interfața Liquid Glass (sticlă lichidă) cu efecte translucide, asemănătoare sticlei, cu noi pictograme pentru aplicații, un nou aspect al ecranului de blocare și ecranului de pornire.

„iOS 7 a introdus un design simplificat, construit pe straturi distincte, animații fluide și culori noi. A redefinit limbajul nostru de design în anii care au urmat. Acum, datorită progreselor înregistrate în tehnologiile noastre hardware, de siliciu și grafică, avem oportunitatea de a pune bazele următorului nostru capitol software. Suntem încântați să anunțăm cea mai amplă actualizare de design de până acum. Scopul nostru este un design nou și frumos, care să aducă bucurie și încântare fiecărei experiențe, care îți dă senzația instantanee de familiaritate. Acest limbaj de design unificat creează o experiență mai armonioasă. Ne-am provocat să facem ceva pur digital, să pară natural și viu. Am început cu un material nou – îl numim Liquid Glass. Cu calitățile optice ale sticlei și cu o fluiditate pe care doar Apple o poate atinge, aduce mai multă claritate navigării și comenzilor noastre, se transformă în funcție de context sau de conținutul tău, refractă frumos lumina și reacționează dinamic la mșcări. Aduce un nou nivel de vitalitate, creând o experiență mai vie. Elementele luate în considerare odinioară pentru afișajele dreptunghiulare au fost reproiectate pentru a se potrivi concentric cu colțurile rotunjite ale hardware-ului. Acesta stabilește o armonie mai bună între software și hardware. Sticla lichidă este translucidă și se comportă exact ca sticla în lumea reală. Culoarea este influențată de conținut”, a spus Alan Dye, VP – Human Interface.

Mulți dintre internauții nostalgici după interfața grafică Aero a lui Windows 7 și Windows Vista s-au declarat încântați. Alții au criticat Apple pentru lipsa de originalitate. Ei consideră interfața grafică drept cel mai „rău lucru făcut vreodată” de companie, potrivit Daily Mail.

„Designul din sticlă lichidă este cel mai urât lucru pe care Apple l-a făcut vreodată!”, a declarat un utilizator.

„Noul design sticlos al interfaței de la Apple îmi provoacă dureri la ochi. Notificările sunt o adevărată durere pentru ochi”, a spus un comentator.

„Apple a comis-o din nou; au reușit să-și facă interfața grafică mai proastă decât anul trecut”, a scris un alt utilizator care a făcut referire la iOS 18.

„Nu știu cine se ocupă de estetica Apple, dar ar trebui concediat imediat”, s-a plâns un alt internaut.

„S-au făcut laude la funcții noi precum căutare pe Google după imagine care există pe Android de ani de zile. Sau la adresa că în sfârșit că iPad-ul primește cu viteza melcului turbat niște funcții mai acatârî de Mac. Este jenant. Să nu mai zic de cazul care s-a făcut timp de o oră și jumătate pe marginea unui update mai degrabă estetic. Mă refer la acest revamp superficial de interfață grafică a sistemelor de operare. De am crezut că dacă mai aud expresia Liquid Glass, am să vomit cărăbuși. Revenind la Apple Intelligence și la debutul prezentării, încep să cred că Apple sunt duși cu pluta. În comparație cu ce se întâmplă în industrie, Apple Intelligence iese șifonat rău de tot”, a spus Dan Cadar de la Zona IT, adăugând că Google, Open AI și Android au venit cu mai multe inovații.