Meteorologii 3bmeteo avertizează asupra valului de caniculă care va „topi" Europa. Panică în Italia: 36 de grade Celsius: Cât va dura?
Un anticiclon subtropical din Africa de Nord aduce temperaturi-record în Europa. În nordul Italiei sunt așteptate temperaturi de 37 de grade Celsius, în timp ce în Spania se vor înregistra 42 de grade! Domul de căldură va persista până la sfârșitul lunii mai și va înregistra vârfuri de temperatură în următoarele zile, avertizează meteorologii citați de geopop.it.

Primul val adevărat de caniculă a lovit Italia și Europa de Vest, cu temperaturi foarte ridicate, mult peste media pentru luna mai.

Căldura extremă este cauzată de anticiclonul subtropical nord-african, o zonă cu presiune înaltă, care migrează din Africa de Nord către continentul european.

A-l eticheta drept „anticiclon african” este însă o simplificare: conform modelelor de prognoză, o mare parte din aerul cald provenea inițial din Atlantic, fiind implicate ulterior mase de aer care au trecut între Africa de Nord și vestul Mediteranei.

Vârful caniculei va fi atins miercuri, 27 mai și joi, 28 mai, cu temperaturi de 36/37 grade în nordul Italiei. Potrivit Ministerului Sănătății din Italia, un cod roșu va fi valabil în 28 mai în orașe precum Bologna, Florența, Torino și Roma.

De unde provine masa de aer cald care a ajuns deasupra Europei?

Este vorba de un anticiclon subtropical african, spun meteorologii de la 3bmeteo. Întreaga masă sufocantă vine direct din Sahara.

Valurile de căldură au existat dintotdeauna, dar astăzi ele se dezvoltă într-o atmosferă medie mai caldă. Aceasta înseamnă că aceleași configurații meteorologice (același tip de anticiclon, aceeași cupolă de căldură) ar putea produce temperaturi mai ridicate decât ar fi produs-o acum câteva decenii.

Când scapă Europa de caniculă

Miercurea va fi cea mai caldă zi din nord-vestul Italiei. Temperaturile vor ajunge la 36 de grade în Lombardia și Emilia-Romagna și la 37 de grade în Milano și Lodi.

Potrivit proiecțiilor meteo, temperaturile caniculare vor persista până la sfârșitul lunii mai.

În Franța, recordurile de 37/38 de grade sunt așteptate în următoarele zile, iar în Spania temperaturile vor „exploda” la 40/42 grade Celsius!

Nici Regatul Unit și Germania nu vor scăpa, cu temperaturi de 32/33 de grade.

Primele valuri de caniculă din mai și iunie, mai presus de altele, tind să aibă un impact mai mare asupra ecosistemelor și oamenilor, care nu au avut timp să se adapteze la căldura verii.

Sursa foto: Envato / ECMWF

