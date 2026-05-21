Bonusuri de aproape 338.000 de dolari pentru angajații Samsung pentru a evita greva de 18 zile. Care sunt condițiile

Angajații Samsung ar urma să beneficieze de bonusuri medii de circa 338.000 de dolari, pentru a evita greva de 18 zile în divizia de semiconductori. În cursul zilei de joi, a fost anunțat un acord provizoriu în acest sens.

Cu intervenția guvernului, reprezentanții companiei și cei ai sindicatului au ajuns la o înțelegere cu puțin timp înainte de declanșarea grevei. Principala revendicare a sindicatelor a vizat majorarea bonusurilor pentru personalul din sectorul semiconductorilor, într-un context favorabil companiei, susținut de cererea tot mai mare de cipuri destinate aplicațiilor de inteligență artificială.

Bonusuri consistente pentru angajații Samsung, dar cu o condiție

Însă, ce prevede noul acord? Potrivit informațiilor apărute în Le Figaro, angajații diviziei de semiconductori ar putea primi bonusuri de până la 12% din profitul operațional. Un oficial al companiei Samsung a anunțat că cei circa 78.000 de angajați ai diviziei de semiconductori vor primi, în medie, bonusuri de aproximativ 338.000 de dolari fiecare (circa 509 milioane de woni).

Schema de bonusuri este valabilă timp de 10 ani și depinde de atingerea unor obiective financiare ambițioase, cu profituri operaționale anuale foarte ridicate până în 2028 (profit de peste 200.000 de miliarde de woni). De altfel, o altă condiție reprezintă obținerea unui profit operațional de peste 100.000 de miliarde de woni anual până în 2035.

Acordul este contestat de un grup important de acționari ai Samsung Electronics. Aceștia consideră că unele prevederi ar fi ilegale și amenință cu acțiuni în justiție pentru a împiedica acordarea bonusurilor. În luna aprilie, compania anunțase că a înregistrat, în primul trimestru, un profit operaționat cu 750% mai mare față de cel din 2025. Amenințarea unei greve a stârnit îngrijorări în Coreea de Sud, deoarece industria semiconductorilor reprezintă aproximativ 35% din exporturile țării.

