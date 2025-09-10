Prima pagină » Tehnologie » Pariul lui Horia Sabo, CEO Codata Software Solutions: ”Construim cel mai mare integrator IoT din România”

Pariul lui Horia Sabo, CEO Codata Software Solutions: "Construim cel mai mare integrator IoT din România"

10 sept. 2025, 18:25, Tehnologie
Directive precum NIS2 și viitorul AI Act pun presiune pe state să adopte standarde ridicate de securitate și etică digitală. În acest context, Horia Sabo consideră că țara noastră ar putea deveni un laborator de bune practici

Pentru Horia Sabo, CEO al Codata Software Solutions și membru al conducerii Computerland, integrarea IoT (Internet of Things) este mai mult decât un pariu. „Vreau să construim cel mai mare integrator IoT din România, capabil să conecteze companiile și cetățenii prin inovație și valoare măsurabilă. IoT nu înseamnă doar senzori, ci rețele inteligente care optimizează mobilitatea urbană, consumul de energie sau chiar sănătatea publică”, afirmă Sabo.

Statisticile arată că investițiile în transformare digitală în Europa vor depăși 600 de miliarde de euro până în 2027, conform IDC. În România, însă, dezbaterea publică este încă blocată în zona costurilor, mai ales într-un an în care se repetă obsesiv discuțiile despre deficit și nevoia unui stat mai simplu. Horia Sabo atrage atenția că această perspectivă este incompletă.

„Fiecare proiect digital generează taxe, locuri de muncă și investiții în cercetare. Nu este un cost, ci o reinvestire în societate. Mai important însă, digitalizarea creează încredere: între stat și cetățeni, între companii și clienți. O administrație transparentă și digitalizată nu doar eficientizează procesele, ci reduce corupția și crește loialitatea oamenilor față de instituții”, explică el pentru  MEDIAFAX.

România are deja un avantaj competitiv: o forță de muncă IT apreciată la nivel european, centre de competență globale și o piață în expansiune. Directive precum NIS2 și viitorul AI Act pun presiune pe state să adopte standarde ridicate de securitate și etică digitală. În acest context, Horia Sabo consideră că țara noastră ar putea deveni un laborator de bune practici.

„Dacă tratăm digitalizarea doar ca pe un capitol tehnic, pierdem oportunitatea. Trebuie să o privim strategic, ca pe o resursă civică și economică. România poate deveni un hub regional dacă îmbină inovația cu responsabilitatea social. Pe termen lung, ar trebui să vorbim despre o >: un ecosistem în care inteligența artificială, datele și infrastructura digitală devin invizibile, dar omniprezente. Digitalizarea trebuie să fie utilă, etică și centrată pe cetățean. Dacă reușim să construim o arhitectură digitală care să funcționeze în fundal, fără fricțiuni, atunci vom vedea schimbări reale în productivitate, sănătate și calitatea vieții”, subliniază omul de afaceri.

