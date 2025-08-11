Prima pagină » Tehnologie » Provocările online de pe TikTok, un pericol pentru tinerii din generația Z. Specialiștii le atrag atenția părinților

12 aug. 2025, 00:25, Tehnologie
Nu trece o lună în România fără să apară o nouă provocare online pe TikTok care să pună în pericol viețile minorilor, de la „provocarea Superman” la provocarea cu „mâncatul de lalele”. 

Autoritățile atrag atenția că mii de tineri sunt acum tentați să se alăture unui nou trend periculos: urcatul pe clădiri dezafectate pentru a-și face selfie în locuri care le-ar aduce moartea sau să bea substanțe periculoase.

Tot mai mulți tineri iau parte la provocări online periculoase

Psihologii le atrag atenția părinților să-și supravegheze copiii.  Mulți copiii urcă pe blocuri abandonate la mare înălțime, pe garnituri de metrou sau beau sirop de tuse combinate cu energizante.

Cei care reușesc să ducă provocările la bun sfârșit le postează LIVE pe TikTok și îi încurajează pe alți tineri să procedeze la fel. Alții o fac pentru popularitate, nevoia pentru validare socială sau din curiozitate.

Ce spun psihologii

„Un copil care are o viață de familie adecvată nu va ajunge să facă astfel de lucuri. Sau familia își va da seama la timp. Trebuie să-i cunoști lumea lui internă, valorile, mediul de prieteni, filtrele. Nu trebuie să stai 20 de ore cu el, dar e responsabilitatea ta ca părinte”.

Anual, zeci de minori ajung în unitățile spitalelor după ce experimentează provocări de pe internet.

Zeci de tineri au ajuns la spital cu fracturi după ce au încercat „provocarea Superman”.

Ce măsuri drastice au luat alte țări

În alte țări, precum Marea Britanie și Franța, autoritățile aplică o lege online controversată pentru a proteja minorii de site-urile cu conținut pornografic și violent, implementând tehnologia de scanare facială obligatorie pentru toți internauții. Fără fotografie, carte de identitate sau scanare facială, nici măcar adulții nu pot accesa site-urile web sau rețelele de socializare.

În Australia, minorii sub 16 ani nu mai au acces la YouTube, iar Franța, Țările de Jos, Spania și Grecia susțin proiecte legislative de tip „Majoratul Online” pentru ca minorii sub 15 ani să nu mai acceseze deloc rețelele de socializare.

