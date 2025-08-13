Anularea ALEGERILOR, criticată în raportul Departamentului de stat pentru drepturile omului. Ingerința Rusiei prin rețelele sociale, pusă la îndoială

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a publicat un raport privind respectarea drepturilor omului în România. Primul subiect abordat este cel al anulării turului 2 al alegerilor prezidențiale, considerată ca o „restricție nejustificată a libertății de exprimare politică”.

Pe de altă parte, Departamentul contestă interferența Federației Ruse prin intermediul rețelelor de socializare și constată „multiple nereguli și încălcări ale legii electorale” care au compromis „transparența și corectitudinea campaniei electorale”.

„La 6 decembrie 2024, Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale din ţară, desfăşurate la 24 noiembrie, hotărând că „multiple nereguli şi încălcări ale legii electorale (…) au compromis transparenţa şi corectitudinea campaniei electorale” şi au ridicat suspiciuni cu privire la corectitudinea desfăşurării alegerilor. Decizia Curţii a fost criticată ca fiind o ingerinţă politică în alegeri şi o restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică, de o natură şi severitate fără precedent. Printre problemele semnificative privind drepturile omului s-au numărat rapoarte privind restricții asupra libertății de exprimare, acte de infracțiune, violență și amenințări violente motivate de antisemitism. ”

Departamentul de Stat a lăudat „măsurile credibile” ale Guvernului pentru a identifica și a pedepsi oficialii care au comis abuzuri împotriva drepturilor omului, dar în alte cazuri, constată că anumite acțiuni guvernamentale au fost „ineficiente”.

„Decizia Curții Constituționale a prezentat alegerile ca fiind influențate în mod nejustificat de o operațiune de informare rusească pe rețelele de socializare, dar observatori independenți au sugerat că respectiva campanie pe rețelele de socializare a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc. Țara a reluat alegerile prezidențiale în mai 2025.”

În februarie 2025, vicepreședintele american JD Vance a criticat decizia Curții Constituționale de anularea alegerilor.

„Nu poți avea valori comune dacă anulezi alegeri pentru că nu îți place rezultatul, iar acest lucru s-a întâmplat în România. Nu poți avea valori comune dacă te temi atât de mult de propriii cetățeni, pe care îi reduci la tăcere. Să avem valori comune! Să apărăm democrația! Să avem libertate de exprimare, nu doar în Statele Unite, ci în întreaga lume occidentală! Aceasta este calea spre alianțe puternice în Europa”, a subliniat JD Vance.

Execuţiile extrajudiciare

Departamentul de Stat al SUA susține că nu au fost raportate cazuri de ucidere comise arbitrar de Guvernul României sau de către agenții săi.

„În mai 2025, Curtea de Apel din București a respins cererea de achitare a foștilor ofițeri ai Securității din epoca comunistă Marin Pârvulescu, Vasile Hodiș și Tudor Postelnicu, aceștia fiind acuzați pentru crime împotriva umanității, fiind responsabili pentru uciderea dizidentului anticomunist Gheorghe Ursu”.

De asemenea, nu au fost constatate cazuri de avort forțat sau sterilizare involuntară din partea forțelor guvernamentale.

Libertatea presei

Departamentul de Stat al SUA raportează că libertatea presei este garantată de către Constituția României, dar organizațiile media independente și observatorii internaționali constată lipsa de transparență a unor entități de presă și finanțarea acestora de către partide politice. Au fost observate și „politici editoriale subordonate intereselor partidelor politice sau ale proprietarilor”.

Reporterii și organizațiile non-guvernamentale au fost nevoite să dea în judecată ministerele, agențiile și entitățile locale controlate de stat pentru a accesa informații publice. Reporterii și reprezentanții societății civile s-au plâns că libertățile lor de exprimare sunt limitate de accesul limitat la informațiile de interes public emise de guvern și instituțiile publice. Unii reporteri au fost hărțuiți, dați în judecată sau amenințați de autorități sau de persoanele pe care le-au investigat.

„Pe 18 iulie, Parchetul DIICOT din Caraș Severin a emis o ordonanță prin care le-a impus jurnaliștilor investigatori din cadrul Proiectului RISE să își publice sursele unei investigații care s-a suprapus cu o anchetă desfășurată de DIICOT. Echipa de jurnaliști investigatori de la RISE Project a refuzat să se supună ordonanței și alte organizații media au semnat o scrisoare prin care au solicitat anularea ordonanței, invocând că „protecția surselor media este un privilegiu legal și o obligație profesională”.

Antisemitismul și drepturile refugiaților

Departamentul de Stat al SUA a menționat că populația evreilor din România este de 2.378, potrivit recensământului din 2021. Reprezentanții comunității evreiești au declarat că populația evreilor este de 7.000. Au fost raportate multiple incidente antisemite, precum acte de vandalism împotriva lăcașurilor de cult.

„Institutul Wiesel a raportat că în București, a crescut numărul mesajelor antisemite și a simbolurilor fasciste pictate pe clădiri din spațiul public.”

De asemenea, s-a consemnat că oameni politici din Parlamentul României au publicat materiale pe rețelele de socializare, promovând viziuni antisemite și insulte rasiale, și totodată, glorificând Mișcarea Legionară. Ministerul Educației a implementat în școli un curs obligatoriu despre Istoria Holocaustului.

Pe de altă parte, România este lăudată pentru eforturile depuse și cooperarea cu alte state privind găzduirea și protejarea refugiaților.

Drepturile copiilor, ale angajaților și ale minorităților etnice

Constituția din România interzice tortura și tratamentele crude, precum și utilizarea excesivă a forței de către oficialii guvernamentali, potrivit raportului. În raport apare menționată plângerea Asociației Juriștilor Rromi privind cazuri în care poliția a făcut exces de zel împotriva rromilor.

„În orașul Reghin, în timp ce au intervenit să oprească o petrecere după mai multe plângeri privind muzica dată la volum crescut, polițiștii l-au supus pe un bărbat de etnie rromă la insulte rasiale. L-au bătut și l-au reținut pentru 24 de ore, fără a-i acorda îngrijiri medicale.”

Raportul menționează și cazuri de minori care au fost băgați la muncă forțată, în locuri cu risc crescut de accident, cu pericole pentru sănătate, fiind obligați să muncească în ture de noapte sau la temperaturi dăunătoare. Mulți copii care munceau nu mai frecventau școlile. ONG-urile și presa au documentat cazuri de băieți și fete de etnie rromă, cu vârste de până la 14 ani, care au fost vânduți și obligați de către părinți să se căsătorească.

Raportul Departamentului de Stat al SUA prezintă și situația curentă a drepturilor angajaților din România, privind condițiile de lucru, dreptul la grevă, sindicatele, plata salariilor, protecția muncii etc.

„Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Inspecției Muncii, era responsabil pentru aplicarea legilor privind salariul minim, orele suplimentare și SSM, deși aplicarea nu era întotdeauna eficientă. Sancțiunile pentru încălcări erau proporționale cu cele pentru infracțiuni similare, dar erau aplicate doar uneori împotriva contravenienților. Inspectorii muncii aveau autoritatea de a efectua vizite neanunțate și de a iniția sancțiuni, dar numărul inspectorilor era insuficient pentru a asigura respectarea legilor în toate domeniile. ”

