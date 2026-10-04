Zeci de camioane pe străzile din Târgu Jiu. Transportatorii protestează față de taxe, carburanți și TollRo

Peste 50 de camioane participă, duminică, la un protest organizat în municipiul Târgu Jiu. Transportatorii circulă în coloană pe străzile orașului, nemulțumiți de creșterea costurilor din domeniu și de introducerea sistemului de taxare rutieră TollRo.

Zeci de camioane s-au strâns în această dimineață într-o parcare de pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu și în scurt timp au pornit în marș, dar cu viteză foarte redusă. Timp de aproape 3 ore s-a circulat cu 5-10km/h pe străzile adiacente chiar centrului orașului cu scopul de a îngreuna circulația.

Jandarmii și polițiștii au escortat coloanele de TIR-uri care au traversat orașul dintr-o parte în alta.

Transportatorii vor să atragă astfel atenția asupra impactului pe care noile costuri îl au asupra activității lor și avertizează că presiunea financiară asupra sectorului poate ajunge, în cele din urmă, și în buzunarele consumatorilor, prin prețuri mai mari la bunurile transportate.

Transportatorii reclamă costurile tot mai mari

Printre principalele nemulțumiri invocate de transportatori se numără majorarea taxelor, scumpirea carburanților și a polițelor de asigurare, precum și introducerea sistemului TollRo. Transportatorii susțin că toate aceste costuri suplimentare pun o presiune tot mai mare asupra firmelor din domeniu și avertizează că efectele nu se vor opri la industria transporturilor.

În opinia protestatarilor, cheltuielile suplimentare suportate de companii riscă să fie transferate în prețurile finale, ceea ce ar putea duce la scumpiri în lanț pentru produse și servicii.

Probleme reclamate după introducerea TollRo

Protestul de la Târgu Jiu vine după ce, în ultimele zile, mai mulți transportatori au reclamat dificultăți apărute odată cu intrarea în funcțiune a noului sistem de taxare. Aceștia au vorbit despre camioane oprite, întârzieri ale curselor și mărfuri care nu ar fi putut fi livrate la timp.

Nemulțumirile legate de TollRo se adaugă celor privind prețurile carburanților, costurile asigurărilor și nivelul taxelor suportate de firmele de transport.

Protestul de la Târgu Jiu s-a încheiat duminică după-amiază, dar șoferii de TIR spun că protestul de la Târgu Jiu reprezintă doar un prim semnal și avertizează că sunt pregătiți să blocheze anumite orașe pentru a atrage atenția Guvernului asupra taxelor și prețurilor la carburanți.

Protestele s-au extins în ultimele zile în mai multe județe. Transportatori din Alba, Sibiu și Arad au ieșit, de asemenea, în stradă, nemulțumiți de introducerea TollRo, de problemele tehnice ale sistemului și de nivelul tarifelor.