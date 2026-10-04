Fostul președinte sârb Aleksandar Vucic se pregătește să devină premier după alegerile parlamentare din 25 octombrie

Fostul președinte sârb Aleksandar Vucic caută să ajungă din nou la putere, dar de această dată prin votul parlamentar.
El și-a lansat campania pentru obținerea funcției de premier prin alegerile parlamentare din 25 octombrie 2026.
Mii de susținători al politicianului populist s-au adunat într-o arenă interioară din Belgrad sâmbătă, pentru a-i urmări discursul fostului președinte sârb, potrivit Associated Press.
Vucic a promis o „victorie răsunătoare”. Alegerile anticipate au loc după ce Vucic a dizolvat parlamentul și a demisionat din funcția de președinte pe 27 septembrie, scurtându-și mandatul cu șapte luni. Ana Brnabic, o femeie membră a comunității LGBT, a devenit președinte interimar pentru trei luni. erbia va organiza alegerile prezidențiale până la finalul acestui an.
El a dominat în buletinele de vot ale Partidului Progresit Sârb și clasa politică de când a fost premier în 2014. Pentru că nu are dreptul la cel de-al treilea mandat de președinte, Vucic speră să-și continue cariera politică ca premier.
Dacă partidul său va obține majoritatea parlamentară, Vucic va fi ales ca premier.
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